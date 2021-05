Gabriel Amat: "Roquetas ha recibido más de Juanma Moreno que en 30 años del PSOE"

Es el alcalde de Roquetas de Mar desde hace más de 25 años. Tiempo en el que su municipio "ha crecido un 300% en este tiempo Cuando llegué como alcalde teníamos 30.000 habitantes. Ahora pasamos de los 100.000", tal y como asegura el propio Gabriel Amat a COPE Almería. Una entrevista realizada por Pepe París y Verónica Ruiz en el primer programa especial de la I Semana de la agricultura en Roquetas que está organizando la emisora almeriense. En la que ha ha hablado del crecimiento de la localidad del Poniente almeriense. Una de las que más ha aumentado su población, en porcentaje y número, en Andalucía en los últimos años. Un crecimiento también a nivel económico, tanto por parte del turismo como de la agricultura.

Dos sectores muy diferenciados en este último año por todo lo relacionado con la COVID-19. "La pandemia es una lacra que nos ha hecho mucho daño", ha apuntado. Principalmente al turismo. "Da pena que un hotel esté cerrado y que toda la gente esté en el paro, mientras que los gastos y pagos del hotel siguen". Por lo que espera que "vamos a tener un verano bastante agradable". Después de haber tenido que imponer ciertas restricciones en el municipio del que es alcalde. "A ningún alcalde le gusta quitar servicios a la gente, pero teníamos que hacerlo". Porque "no podía ser un alcalde irresponsable de levantar todo estando en nivel 4". Reconociendo todo lo que la sociedad roquetera está consiguiendo. "Estamos haciendo un esfuerzo todas las personas".

SECTOR CON MENOS POSITIVOS

Todo lo contrario que la situación en el campo almeriense. "El sector agrario es el que menos positivos tiene de toda la provincia", señala. Dando las gracias a sus vecinos ahora, como lo hace por los últimos años. "Los hombres y las mujeres de Almería han hecho que la agricultura crezca convirtiendo a nuestra provincia en la más próspera de Andalucía". La que ha permitido que en toda Europa se puedan comer hortalizas durante el último año, con los recortes habido y el cierre de fronteras para las personas. "La agricultura ha sido fundamental. Hemos llevado al mundo entero las hortalizas de Almería", ha dicho 'sacando pecho' por haber centrado Almería las miradas de todo el continente europeo.

Con datos en la mano. Como los que presenta la SAT Costa de Almería, a la que ha visitado para este primer día de programación especial en COPE a lo largo de esta semana. "SAT es parte de nuestro municipio y del trabajo en Roquetas de Mar". Ni más ni menos. Poniendo el ejemplo del cambio en la venta del producto agrícola. "Antes se vendía las 24 horas al día porque el género tenía un recorrido de 3-4 meses. Ahora es de 8-9 meses"

CENTRADO EN ROQUETAS

Este cambio lo ha visto como alcalde de Roquetas de Mar. Lo que ha complementado con ser, durante ocho años, presidente de la Diputación Provincial de Almería. Una institución de la que fue sustituido por Javier Aureliano García. El msimo que ocupará su puesto de presidente del Partido Popular de Almería. Una labor, la de máximo dirigente del partido político, en el que "he estado 17 años y he ganado todas las elecciones, menos una". Todo lo dejado convencido "de que era lo mejor", pero que no quita de que "cuando tienes una responsabilidad y la dejas, te falta siempre algo".

Eso no quiere decir que piense en la retirada. "Me siento con ganas de seguir trabajando. He querido dejar otras responsabilidades para terminar en Roquetas, como también lo empecé". Lo hará ya "con las dos dosis de la vacuna puesta". Un segundo 'pinchazo' que se lo pusieron el pasado viernes ("cuando me tocaba"). Y eso que, a su juicio, se ha encontrado con trabas por el camino durante estos años. Con la mirada puesta en el cambio de gobierno de la Junta de Andalucía. Durante 25 años, "en este tiempo he recibido prácticamente nada de la Junta de Andalucía. Desde hace dos años, tras la llegada de Juanma Moreno, he recibido más que en 30 años de Gobierno socialista". A nivel municipal, "el PSOE se ha encontrado un jardín sin flores en cada denuncia que me ha puesto", habiendo salido victorioso en todas.