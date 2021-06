Las preguntas de Manolo Lama tras el adiós de Sergio Ramos del Real Madrid

El Real Madrid anunció este miércoles el adiós de su capitán, Sergio Ramos, tras 16 temporadas en el conjunto blanco. Sergio Ramos se va del Real Madrid como una de las grandes leyendas de su historia. Manolo Lama, el narrador el Real Madrid en Tiempo de Juego, ha valorado en Tiempo de Análisis, el adiós de Sergio Ramos.



"Se va una leyenda del Real Madrid. Todo lo que empieza tiene un fin, pero creo se va un hombre que va a entrar en las páginas de oro del equipo blanco. No se va un futbolista cualquiera, se va un campeón del mundo, un campeón de Europa, un hombre que ha ganado Champions, Ligas, ‘Mundialitos’, Copas del Rey, Supercopas de España y de Europa. Un tío que ha metido con la camiseta del Madrid y siendo defensa 101 goles. Simplemente se va Sergio Ramos. A partir de ahora, ¿qué? Sigo pensando que se van futbolistas que se van y son irremplazables. Pero también hay futbolistas que se van y no significa que los clubes se acaben. Se marchó Cristiano y el Madrid siempre se acordará de Cristiano. Se va Ramos y el Madrid siempre se acordará de Ramos. Pero el Madrid no desaparecerá. Ahora hay muchas preguntas que nos hacemos y que en los próximos días tanto el capitán del Madrid como el presidente del club respondan. ¿Se va Sergio Ramos o el Madrid quiere que se vaya? ¿Se va por dinero o no le interesaba el dinero? ¿El Madrid tenía muy claro que ya no interesaba y, por eso, en el mes de enero había firmado a Alaba? ¿Se merece Sergio Ramos salir del club por la puerta de atrás como va a salir más allá del homenaje que le den? Tal vez mañana encontramos algunas respuestas. Lo único que tengo que decir es que ha sido un placer narrar los goles de Ramos en el Madrid, en la Selección y espero seguir narrándolos allá donde vayas".















El último ícono del madridismo

Sergio Ramos se marcha del Real Madrid 16 temporadas después. Deja el club un jugador que resultó clave para ganar la décima Liga de Campeones con su cabezazo en el minuto 93 y que cambió la historia reciente del equipo blanco. Su liderazgo y sus goles le hicieron ganarse el derecho a ser un icono del madridismo, que este jueves se despide con 22 títulos a sus espaldas.