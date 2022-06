Tomás Guasch: "He visto la luz, me voy a hacer socio del PSG"

La Ligue 1 anunció su calendario para la próxima temporada. Tomás Guasch, comentarista de'Tiempo de Juego' y de'El Partidazo de COPE' se pasó por una nueva entrega de 'Tiempo de Análisis'.

"¡Hola! Magnífico librito la biografía de Vicente Martínez Catalá, el "Ángel de Valencia". En el Espanyol jugó un partido muy divertido: la final de Copa del 40. La ganaron los pericos remontando al Madrid. Eran otros tiempos, pero así fue. Bonito ser campeón y remontando al Madrid; no lo hace todo el mundo. Aquel Espanyol lo hizo. Tenía un equipazo. Del pasado al presente. Mi PSG. Estoy que no vivo. Cada día me levanto qué novedad habrá en el PSG. Hoy hemos conocido el calendario de la liga francesa. Esto es lo que les espera de entrada a Mbappé y compañía. Debutan el 7 de agosto en Clermont. Apasionante. Reciben al Montpellier y visitan al LOSC. ¿Qué es el LOSC? ¡Es el Lille! Viene un partido que será fiesta nacional. Reciben el Mónaco. Desde de los Lakers-Celtics de aquella época no se ha visto una cosa igual. Van a dos salidas, Toulouse y Nantes. Reciben al Brest. Y acaban en otra fiesta nacional extraordinaria porque visitan al Olympique de Lyon. He tenido acceso a una serie de 'datitos' del dinero de Mbappé con estos muchachos. Les avanzo uno. Prima de fichaje del caballero: 180 millones de euros. 60 millones por temporada. Prima de fichaje a un tío que se queda. Rüdiger llega libre, una serie de clubes que se interesan por él, se pone de acuerdo con uno... este no, este cobra por quedarse. Me voy a hacer socio del PSG, he visto la luz. No duermo. ¡PSG! ¡En qué plataforma dan esos partidos! Me abono pidan lo que me pidan. Hasta el mes de agosto hay mucho tiempo".





La Liga intentará que el nuevo contrato de Mbappé no entre en vigor

La Liga presentará, a través del abogado francés Juan Branco, una demanda ante la justicia gala para impedir que se convalide el nuevo contrato de Kylian Mbappé con el PSG al considerar que es "ilegal" porque viola las reglas del juego limpio de la UEFA.



Si la Justicia francesa no decide de forma favorable a la LFP, se buscará una acción de la Comisión Europea y no se descarta presentar una demanda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.









La UEFA ha pedido las cuentas al PSG

El París Saint-Germain respondió a una solicitud de información sobre sus cuentas enviada por los expertos en el juego limpio financiero de la UEFA, informó el diario L'Equipe. La Instancia de Control Financiero de los Clubs envió hace varias semanas una petición formal de información adicional tras haber examinado sus cuentas, igual que las de las demás entidades.