Tomás Guasch: "El Madrid le falló al procés, era su sueño ver a Guardiola arrollándoles en la final"

El Real Madrid cayó esta semana en la vuelta de semifinales de la Champions League en Stamford Bridge ante el Chelsea. Una derrota que ha propiciado que haya una final inglesa en la máxima competición continental entre los londinenses y el Manchester City, que superó al PSG.

De todo ello ha querido hacer una valoración en Tiempo de Análisis Tomás Guasch, quien, además, ha querido resaltar el significado de la palabra fracaso, en relación a si Guardiola ha fracasado todos estos años en la Liga de Campeones.

" Buenas, el librito de la semana: “Pep Guardiola: la metamorfosis”. Magnífico libro de Martí Perarnau dedicado al que ha sido uno de los hombres de la semana. El otro protagonista negativo fue el Real Madrid. El Madrid le falló al ‘procés’, he encontrado más ‘procésistas’ enfadados estos días que madridistas porque era su sueño de primavera. Ver a Pep arrasando cual Ayuso al Real Madrid en la final de Estambul por 32-0. Sueño que se desvaneció tristemente en Londres. Ese Gabriel Jesús con el lazo amarillo, ese jeque con una barretina catalana… Esperan al Real Madrid en la final y lo gafaron. Estos tipos son gafes, no podía salir el Madrid vivo de Stamford Bridge de ninguna de las maneras, otra vez será. Guardiola, además, ha dado más juego con una serie de frases muy divertidas al debate sobre si había fracasado estos diez últimos años en Europa. Vamos a ver, yo creo que es una cuestión de lenguaje, de conocimiento del lenguaje. Fracaso es un suceso adverso o inesperado. Hombre, llevar 10 años sin jugar una final de competición europea es un hecho adverso, ¿no? Me parece a mí. Adverso, tomad nota. Adverso es contrario, negativo o desfavorable. Su última trayectoria europea cuando, con el Barcelona, gana en el 2011 la final. No podíamos pensar que iban a pasar diez años más para verle otra vez en ese partido. Eso es inesperado, ¿no?. No se esperaba eso, se esperaba verle más veces. Es como su amigo Messi. ¿Quién discute a Messi? Se ha hartado de ganar y de dar lecciones, como el propio Guardiola, pero en los diez últimos años solo ha estado en una final y ha sido goleado cada año en un estadio diferente. Messi es un monstruo al que Europa se le atraganta, como a Guardiola. ¿Quién duda de la valía de Guardiola y de Messi? Nadie, pero se podrá opinar diferente. ¿Son los únicos escribanos que no echan un borrón? Me gustaría que fueran mis ahijados, estaríamos todos colocados. Los infalibles. Fracaso: suceso adverso o inesperado. La RAE. Dense una vuelta por la Rae, otra cosa es que la entiendan, claro. Sigo con el libro, Perarnau, el Pep… Mucha suerte en la final".

Un Chelsea superior deja al Real Madrid sin final de Champions y peleará por el título con el City

El Real Madrid puso fin a su magnífica racha de 19 partidos sin perder en el peor momento de la temporada, en el choque de vuelta de las semifinales de la 'Champions League', un duelo que le deja en la cuneta en su pelea por la decimocuarta Copa de Europa de su palmarés tras caer ante un Chelsea (2-0) netamente superior en casi toda la eliminatoria.

Los de Zidane hincaron la rodilla en el día 'D', se quedaron sin final en Estambul y mostraron sus costuras a toda Europa con una plantilla que ha llegado sin gasolina al tramo final de la temporada. Justo cuando se disputan los títulos y este equipo saca su ADN, su capacidad competitiva y ese hambre que le ha hecho tan grande en el último lustro. Así fue.

Esta vez no hubo perdices, ni finales felices para el 13 veces campeón del 'Viejo Continente', que empezó sometido y acabó acorralado. El Chelsea pudo haber marcado hasta cinco goles en ocasiones claras que detuvo Thibaut Courtois, el mejor en los merengues. En la parcela ofensiva, nada de nada, salvo un cabezazo de Benzema y otro disparo del francés desde fuera del área que detuvo Mendy.

Los pupilos de Thomas Tuchel, el gran vencedor de la eliminatoria con su planteamiento, fueron a más con el paso de los minutos y demostraron su letalidad cuando percutían por la banda. Su capacidad para desarbolar a Sergio Ramos -que volvió tras dos meses muy lejos de su nivel- hizo encender las alarmas a un Zidane que tardó en reaccionar.

El invento de Vinicius como carrilero y el desgaste de un centro del campo que lo ha jugado prácticamente todo, fueron dando argumentos al Chelsea, que avisó al cuarto de hora con un gol de Werner que fue anulado por fuera de juego. El alemán sí encontró el 1-0 a la media hora tras una jugada sensacional de Kanté que arrancó por una pérdida en la medular.

Los 'blues' triangularon a la perfección, Havertz superó a Courtois con una vaselina, el balón pegó en el larguero y Werner, con tranquilidad y libre de marca, marcó sin oposición con la testa. Un gol que no cambió el rictus de los españoles, que comenzaron la segunda parte con el mismo 'sufrimiento' que terminó la primera. Un larguerazo, otro más.

Tres minutos después, Mount perdonó el segundo y rozando la hora de partido llegó la más clara de los londinenses en un mano a mano del propio Havertz, que detuvo el portero del Real Madrid con un acción milagrosa.

Todo apuntaba a que la épica no iba a tener lugar este miércoles, ni tan siquiera con ese derechazo de Hazard al lateral de la red. El belga apenas aportó luz a un Real Madrid que está necesitado del talento que no ha aportado el ex del Chelsea.

El Chelsea celebra el 2-0 al Real Madrid (EFE)

Los de Tuchel replicaron una y otra vez, Kanté no se quedó lejos a 25 minutos para el final, pero tuvo que ser Mount -asistido por Pulisic- quien acabase con la intriga de los locales en un gol más que buscado. El 2-0 acabó con un Real Madrid que se despide de su competición fetiche, ya no podrá lograr la decimocuarta este año y que ahora pone toda su atención en seguir peleando por la Liga.

Manchester City y Chelsea, tercera final inglesa de la historia

El Chelsea y el Manchester City jugarán la final de la Liga de Campeones 2020/21 el próximo 29 de mayo en Estambul tras haber eliminado en semifinales al Real Madrid y al Paris Saint-Germain, respectivamente, siendo la tercera final entre clubes ingleses en toda la historia de la competición.

Pese a ser solo la tercera en 66 ediciones (sumando Copa de Europa y Champions) será la segunda entre ingleses en dos temporadas tras la reciente disputada entre Liverpool y Tottenham Hotspurs en el Wanda Metropolitano en 2019 con triunfo de los 'reds'.

La primera final entre equipos de Inglaterra se produjo en la temporada 2007/08, cuando el Manchester United se llevó el título ante el Chelsea tras el 1-1 en el tiempo reglamentario (goles de Cristiano Ronaldo y Lampard) y el triunfo definitivo en los penaltis.

Además de estas tres finales entre equipos ingleses, también existen otras con el fútbol español como protagonista, precisamente con el mismo número de veces repetida: Real Madrid-Valencia (2000) y Real Madrid-Atlético de Madrid (2014 y 2016). El otro ejemplo fue el de Borussia y Bayern en el año 2012 con título para los muniqueses.