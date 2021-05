DIRECTO | Chelsea 0 - 0 Real Madrid; Zidane apuesta por Hazard y por Vinicius como carrilero; vuelve Ramos

ESCUCHA LA RETRANSMISIÓN EN TIEMPO DE JUEGO DEL CHELSEA - REAL MADRID

ONCE DEL CHELSEA: Tan solo un cambio introduce Thomas Tuchel con respecto al once que consiguió el empate en la ida en Valdebebas. Se queda en el banquillo el goleador blue el pasado martes, el estadounidense Christian Pulisic, y entra en su lugar el joven talento alemán Kai Havertz. Azpilicueta será el único español en el once del Chelsea.

ONCE DEL REAL MADRID: Zidane apuesta por Hazard y da entrada a Ramos, que va a jugar por primera vez desde su lesión con la selección hace un mes. Varane, lesionado, es baja con respecto al martes al igual que Carvajal.Vinicius jugaría de carrilero derecho si el galo decide mantener el sistema de tres centrales con el que ya salió en la ida.