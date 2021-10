Tomás Guasch: "Laporta: Vinícius, Camavinga, Courtouis y Hazard tienen muchas ganas de verte"

El primer Clásico de la temporada llega este domingo 24 de octubre, a las 16:15 horas, en el Camp Nou. Barça y Real Madrid llegan al choque después de ganar sus respectivos partidos en Champions. Tomás Guasch, comentarista en ‘Tiempo de Juego’ y ‘El Partidazo de COPE’, se ha pasado por ‘Tiempo de Análisis’ para contar las ganas que hay en ambos clubes de que llegue el gran día, el día de El Clásico.

“Hola, me he venido a Madrid a preparar el Clásico. Qué se juega en Barcelona, si, ya lo sé. Me conozco el calendario, pero el primer partido de este Barça – Madrid se jugó aquí, delante de la fachada más grande de Europa, la mejor fachada de España, la fachada del… ‘con muchas ganas de veros’ Laporta, estos también tienen muchas ganas de verte: Vinícuis, Camavinga, Courtois e incluso Hazard. Tienen ganas de verte y me han comisionado para citarte a un gran vermut antes del partido. Se juega a las cuatro y cuarto, a las doce, en el hotel de Madrid. En una habitación privada, tú conoces eso presidente. Tienen muchas ganas de verte ¿Firmas el empate? Ellos también. Hazard, Courtois, Camavinga, Vinícius, también firman el empate, pero no se lo digas a nadie. El Clásico, de clasiquer, que Dios reparta suerte”

Jordi Alba es seria duda para el Clásico; Pedri y Araujo, descartados

Jordi Alba, Pedro González 'Pedri' y Ronald Araujo no se entrenaron con el grupo este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper a causa de sus respectivas lesiones y cada vez tienen más complicado entrar en la convocatoria para disputar el Clásico ante el Real Madrid este domingo.

Segun informa Víctor Navarro, Jordi Alba es la gran duda de cara al Clásico debido al esguince de tobillo derecho sufrido en el partido de Champions contra del Dínamo de Kiev. Será el propio jugador el que decida si forzará o jugará infiltrado contra el Real Madrid. Por otra parte, Araujo, Pedri, Dembélé y Braithwaite son bajas aseguradas. El esguince en el tobillo derecho que el lateral se hizo el miércoles ante el Dinamo de Kiev parece más serio de lo que se intuyó en un primer momento y su presencia o no ante los blancos se decidirá en el entrenamiento de mañana sábado, que empezará a las 11.00h.

Más esperados eran los regresos de Pedri y Araujo. El jugador canario sigue renqueante de su lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda y el uruguayo todavía no se ha recuperado de la lesión en los isquiotibiales del muslo derecho que se hizo con su selección. Tampoco se espera que en la convocatoria que dará este sábado Ronald Koeman esté presente Ousmane Dembélé, quien a pesar de entrenarse con el grupo aún no tiene el tono físico necesario para regresar a los terrenos de juego.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Benzema no se entrena con sus compañeros en Valdebebas pero estará el domingo en el Clásico

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, ha vuelto a ser una de las ausencias en el entrenamiento de este viernes del conjunto madridista de cara al Clásico de este domingo en el Camp Nou ante el FC Barcelona, en el que se podría producir el retorno de Dani Carvajal.

El '9', que jugó el partido completo el pasado martes ante el Shakhtar Donetsk ucraniano en la Liga de Campeones, estuvo el jueves en la vuelta al trabajo en Valdebebas en el interior de las instalaciones y en la sesión de este viernes repitió junto a Dani Ceballos, según ha informado Melchor Ruiz. El Real Madrid aún tiene este sábado un entrenamiento antes de viajar a Barcelona y, a pesar de haberse entrenado en el interior de las instalaciones, todo apunta a que podrá disputar sin problema el partido del domingo en el Camp Nou.

Por otro lado, el técnico italiano tiene previsto recuperar para el Clásico al defensa Dani Carvajal, que tras realizar el jueves parte del entrenamiento con el grupo, ya se incorporó de forma completa, por lo que podría tener opciones de jugar el domingo, aunque lleva prácticamente un mes fuera desde su lesión muscular en Mestalla. Los que parecen descartados para el encuentro son, además de Ceballos, Gareth Bale, Isco y Jovic, que entrenaron en solitario en el césped. Además, según ha informado Melchor Ruiz, Ancelotti sopesa repetir el mismo once que goleó el martes al Shakhtar en Champions.

??Informa @melchorcope



?? @Benzema no entrena con el grupo en Valdebebas pero estará disponible para #ElClásico



?? @MrAncelotti sopesa repetir el mismo once que ganó al Shakhtar



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/25tvlJVnhj — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 22, 2021