Tomás Guasch: "Hablemos de penaltis, Bale y Simeone... ¡Grande, Cholo!"

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego habla en Tiempo de Análisis de la última rueda de prensa del técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, antes de viajar a Granada. Además, valora el posible penalti de Suso a Jordi Alba en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y propone el regreso de Gareth Bale a la Liga española.

"Lectura de hoy digna de King Kong, fíjense ustedes qué libro. ‘Flota como una mariposa, pica como una avispa’. ¿Quién nos lo dijo? ¡El más grande! Aquí lo pone. Mohamed Ali. Cassius Clay, vamos. Extraordinario. Hablando de cosas extraordinarias, hablemos de penaltis, Bale y Simeone. Penaltis: La jugada de Alba en Sevilla me excitó, me pregunté cómo debe de andarle al Barça esto, que balance tiene… es divertido. Desde aquel de Lenglet a Ramos en el Camp Nou al Barça no le han vuelto a pitar en Liga. Ni al Madrid a favor. Es curioso, ¿no? El balance lo tengo aquí. Barça: 4 a favor y ninguno en contra. Real Madrid: ninguno a favor y 7 en contra. Cabe recordar que el penalti de Lenglet a Ramos fue el primero que se le pitó al Madrid en el Camp Nou desde 1992. Lo transformó Van Nistelrooy. ¡Qué arte! Desde octubre al Madrid le han pitado un penalti a favor. Fue en la Champions contra el Inter y lo marcó Hazard. En España, ninguno. Sigamos. He hablado también con uno de los señores del Tottenham sobre Bale. Que no lo devuelven porque no pueden. Es decir. El 30 de junio lo tenemos aquí otra vez porque tiene contrato. Hablaría con el Atlético, después de la experiencia con Suárez a ver si se animan y se lo llevan. Pero bueno… el Atleti, grande el Atleti. El Cholo Simeone, a la UEFA les ha dicho: “Contra el Chelsea en Bucarest o en Groenlandia el día y la hora que quieran”. ¡Grande, Cholo! ¡¡Cómo grande Cassius!! Vuelvo con él"

"Así lo vivimos"

El Barcelona publicó un tuit en redes sociales dando a entender el descontento arbitral con la acción entre Suso y Jordi Alba, del partido de ida de semifinales de Copa del Rey. "Así lo hemos vivido a pie de césped", publicó el club azulgrana, junto a 'emoji' de duda y una acción que el Barça reclamó como penalti.



Mourinho critica a Bale

José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, criticó a Gareth Bale por asegurar a través de Instagram el martes que estaba listo físicamente para jugar, pese a que luego no pudo estar ante el Everton por un problema muscular.



"Jugar donde sea, a la hora y el día que sea, no hay problema"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, animó este viernes a trabajar, prepararse y "disfrutar" de lo que tiene su equipo, "que es jugar donde sea, a la hora que sea y el día que quieran" los octavos de final de la Liga de Campeones, en referencia a la disputa del choque de ida en campo neutral en Bucarest y la vuelta en el estadio del Chelsea, su rival.