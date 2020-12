Tomás Guasch: "Este año el Madrid es el único que juega la Supercopa por ganar algo, pero de eso no se habla"

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, analiza la segunda semana de diciembre con el mejor once de la historia de la revista France Football, los premios The Best, el sorteo de la Supercopa de España, la pancarta de Laporta en Madrid y las palabras de 'el Mono' Burgos sobre el Atlético en El Partidazo de COPE.

"Gladius, una novela de mi amigo Rober Hernando. Boxeo y bajos fondos en Barcelona. Bueno, la semana ha sido tan divertida que he tenido que hacerme un guion para no dejarme algo. Empezamos con una revista francesa que se dedicó a hacer el mejor equipo de la historia, no estaba Di Stéfano ni Cruyff, Pelé y Maradona salían como centrocampistas, una revista de fútbol y no de toros, ni de biomecánica. Sigamos, la pancarta de Laporta vino a continuación, una gran rechifla, si una pancarta puede decidir las elecciones del Barça… mientras no ponga ‘¡Hala Madrid!’ será posible. Si Núñez levantara la cabeza. Luego el sorteo de la Supercopa, ya se da por hecho en las bases del concurso, no puede haber un Barça – Madrid en semifinales… bueno y si la juegan los dos, las dos, y luego la final en mayo, otra gran rechifla. Por cierto, el año pasado se discutió que el Madrid jugase ese torneo sin haber ganado algo, este año es el único que ha ganado alguna cosa, pero de eso no se habla. Los premios The Best, extraordinarios, el mejor portero no figura en el equipo ideal. El entrenador que va aganar el sextete tampoco gana un premio. Si llegan a votar los trompeteros de la revista el The Best es para Semedo, pero bueno, fue para Lewandowski, lo único sensato. Y el Mono Burgos, por fin el Mono Burgos ayer en El Partidazo dijo que el Atleti es favoritísimo a ganar LaLiga, parece que lo han denunciado. Feliz Navidad".

Real Sociedad-Barcelona y Real Madrid-Athletic Club serán las semifinales de la Supercopa los próximos 13 y 14 de enero, respectivamente, según el sorteo realizado por la Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la Asamblea general Extraordinaria celebrada este jueves.

La primera semifinal entre la Real y el Barcelona se jugará en el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba y la que enfrentará al Real Madrid y al Athletic el día siguiente en La Rosaleda de Málaga.

El centrocampista español Xavi Hernández ha sido elegido para formar parte del Balón de Oro al mejor equipo de la historia, puesto en marcha por France Football y votado por 140 periodistas especializados de todo el planeta.

La alineación completa está formada por:

El portero Lev Yashine, el central Franz Beckenbauer, los laterales Cafú y Paolo Maldini, los centrocampistas defensivos Xavi Hernández y Lothar Matthaus, los centrocampistas ofensivos Diego Maradona y Pelé; y los delanteros Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario.

Curiosamente, Xavi Hernández nunca ganó el Balón de Oro individual a lo largo de su carrera, pero finalmente sí ha sido reconocido en esta versión grupal que la publicación francesa impulsó debido a la pandemia, ya que rechazó otorgar su tradicional premio anual al mejor jugador del mundo.

De hecho, lo más cerca que estuvo el exjugador español de llevarse el galardón fue en 2009, 2010 y 2011, cuando finalizó tercero en las respectivas votaciones. En todos esos años el Balón de Oro fue para Leo Messi, su compañero en el Barcelona.

Finalmente, Xavi fue el único español en el mejor once histórico, para el que también estaban nominados sus compatriotas Iker Casillas, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Pep Guardiola, Xabi Alonso y Luis Suárez, que sigue siendo el único español que ha ganado el Balón de Oro individual.

Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, se convirtió en el primer polaco en ganar el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del año, según se ha anunciado en la gala virtual celebrada desde Zúrich.

Robert Lewandowski, 'The Best'FIFA

El atacante, nacido en Varsovia hace 32 años, fue determinante en el año espectacular que ha cuajado el Bayern Múnich, en el que con sus goles ha conseguido ganar la Bundesliga, la Copa y la Supercopa germanas, así como la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

Lewandowski, autor de quince goles en la 'Champions', ya fue elegido mejor jugador de dicha competición por delante de su compañero de equipo Manuel Neuer y del centrocampista belga Kevin De Bruyne, del Manchester City.

En esa oportunidad ha precedido al argentino Leo Messi, delantero del Barcelona y ganador del The Best 2019, y al portugués Cristiano Ronaldo, que obtuvo este galardón en 2016 y 2017.

Lewandowski recibió el trofeo de manos directamente de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que no estuvo en el escenario de la gala, pero acudió a entregar el premio al polaco.