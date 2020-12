Xavi, en el once del 'Dream Team' de 'France Football'

El centrocampista español Xavi Hernández ha sido elegido para formar parte del Balón de Oro al mejor equipo de la historia, puesto en marcha por France Football y votado por 140 periodistas especializados de todo el planeta.

La alineación completa está formada por:

El portero Lev Yachine, el central Franz Beckenbauer, los laterales Cafú y Paolo Maldini, los centrocampistas defensivos Xavi Hernández y Lothar Matthaus, los centrocampistas ofensivos Diego Maradona y Pelé; y los delanteros Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL