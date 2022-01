Tomás Guasch: "Cuesta reconocerle méritos al Real Madrid, una vez es Franco, los sorteos, el arbitraje..."

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'Partidazo de COPE' se pasa por 'Tiempo de Análisis' para repasar la actualidad de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club en la Supercopa, recordando que "lo gracioso del caso es que se ha hablado más de los perdedores que de los ganadores". Sin embargo, la final "es la esperada" y "la cosa está al 50-50", asegura Guasch.

"En este tiempo de finales mi libro favorito: "Ànima de carrer, retrat de Raúl Tamudo”. Mi libro favorito porque lo escribí yo. Durante muchas semanas el libro de no ficción más vendido en Cataluña. Tuvimos la suerte de escribirlo la semana del ‘Tamudazo’, ojito que tiene el escritor. Tamudo, un grande. Bueno, como grande va a ser la final de la Supercopa que nos espera el domingo. Para mí una final esperable, Real Madrid y Athletic son superiores a día de hoy a Barça y Atlético de Madrid. Entonces, siempre he pensado que a no ser el Brasil de Pelé con Gibraltar pues a un partido entre equipos de una misma categoría, aunque en este momento no lo sea, pero bueno que están ahí metidos en ese pastel, la cosa está al 50-50. Luego se juega el partido y los que llegan mejor se imponen. Por tanto, yo no veo como sorpresa que la final sea esta y además con pronóstico incierto y también 50-50. Lo gracioso del caso es que se ha hablado más de los perdedores que de los ganadores. El último, el Atlético de Madrid, pero que si sobra es el Cholo Simeone, bueno si sobra será después de quitar a Neptuno y ponerle a él en pleno Paseo de la Castellana. Sobre el Real Madrid cuesta reconocerle méritos, una vez es Franco, otra vez son los sorteos, el rival que se equivoca, la suerte, el arbitraje por supuesto, entonces esto converge en una gran sentencia de estos días. El Real Madrid solo sabe ganar, ¡caramba! desde 1950, aproximadamente, deberían estar acostumbrados. Además, el otro día descubrí que durante la república el Real Madrid había ganado más copas que el Barça, quiero decirle que y alguna que otra liga. El Barça, hay una reflexión muy bonita, que realmente ese 3-2 fue una derrota muy dulce y que apunta a un gran futuro. Después del 8-2 en Lisboa se habló de derrota perfecta que eso haría romper con todo y empezar con una nueva etapa. Si un 8-2 fue balsámico, un 3-2 ni les cuento. ¿Qué va a volver el Barça? En 11 años, una final de Champions, es cuestión de que vuelva porque me parece que lleva bastante tiempo desaparecido de la élite, ¡lo celebraremos!, realmente si vuelve. El Athletic Club, Nico Williams tirando puertas y colado en otra final de la mano de Marcelino que es un tipo extraordinario y con posibilidades de ser campeón, ¡lo es! Es el campeón vigente de la Supercopa y mucho va a tener el Real Madrid que pelear para quitarle el título. Athletic Club – Real Madrid, se habla poco de los ganadores, pero son los que se van a jugar el título. ¡50-50! Evidentemente. Muy buenas, sigo con Raúl Tamudo, un hombre que también jugo finales y las ganó. La de Valencia inolvidable, sigo con él".

El Athletic remonta en cuatro minutos y jugará la final de la Supercopa contra el Real Madrid

El Athletic Club se clasificó para la final de la Supercopa de España después de sorprender al Atlético de Madrid (1-2) gracias a los goles de Yeray y Nico Williams, en apenas cinco minutos, remontando el tanto inicial de Joao Félix y confirmando su presencia en la pelea definitiva por el primer título de la temporada. El equipo de Marcelino García Toral, vigente campeón de la Supercopa, seguirá en liza tras protagonizar un trabajado triunfo ante el Atleti. Aguantó el buen arranque de los rojiblancos, nadó sin peligro en la fase más oscura del partido y dio la vuelta a la tortilla cuando tan solo quedaban nueve minutos para el final. Un guión perfecto para los vascos.

La noche comenzó con buenas sensaciones para un Atleti que sigue sin encontrar las constantes que le hicieron campeón de Liga hace seis meses. Perdió encajando dos goles a balón parado -su propia medicina- y fue incapaz de producir ofensivamente, ni con Suárez, ni con Correa, que lo intentó con más intensidad que el charrúa.

De él fueron las primeras ocasiones de un Atlético que ya había avisado a los 9 segundos con un gol anulado a Joao Félix por fuera de juego. El portugués intentó reivindicarse como titular, algo que no es habitual, y lideró a los suyos en una primera parte muy pobre en el campo contrario. Ambos equipos incluso reclamaron un penalti. Los colchoneros sobre Lemar, en un recorte que pareció insuficiente cuando fue trabado, y después Kondogbia con un pisotón que no ofreció dudas para el árbitro. Esas fueron las mejores ocasiones de un primer acto que no pasará a la historia. En la segunda mitad sí cambió el encuentro gracias al atrevimiento de los bilbaínos.

Una valentía que se exageró tras el 1-0, un gol que espoleó a los de Marcelino en lugar de consolidar a los de Simeone. Un córner de Lemar terminó en la cabeza de Joao Félix, que remató a la base del poste. El rebote golpeó a Unai Simón, que no pudo hacer nada por impedir que el gol subiese al marcador. Fue entonces cuando los rojiblancos cavaron su tumba. Oblak comenzó a hacerse más importante con paradas brillantes y Simeone dio un paso atrás conformándose con la exigua renta para jugar la final. Pero no fue así. Yeray igualó la contienda diez minutos después de haber avisado con una jugada calcada y remató al fondo de las mallas un envío preciso de Muniain. Todo apuntaba a la prórroga.

Sin embargo, Nico Williams -que había revolucionado el partido con su velocidad- estableció el definitivo 1-2 tras aprovechar un rechace en un córner que ajustó a la base del poste. Un gran disparo que acabó siendo definitivo para enseñar las costuras de un Atleti que sigue con dudas y lejos de su mejor nivel. El Athletic, por su parte, ya sueña con renovar el título en la final del domingo ante el Real Madrid.

Marcelino, en El Partidazo de COPE: "La final será difícil, nos enfrentamos al mejor equipo de nuestra Liga"

El Athletic Club de Bilbao ha ganado este jueves al Atlético de Madrid tras conseguir una sufrida remontada (1-2). Tras ese partido, el entrenador del equipo vasco, Marcelino García Toral, ha estado en El Partidazo de COPE para analizar la final que disputará su equipo el domingo ante el Real Madrid. "No va a ser un partido fácil, nos enfrentamos al mejor equipo de LaLiga", ha asegurado.

Sobre el triunfo ante el Atlético de Madrid, el asturiano cree que la clave del choque ha estado en que "los jugadores creían que podían ganar e hicimos ocasiones para conseguirlo". Además, ha elogiado al equipo del Cholo Simeone resaltando que ha sido un partido igualado donde "hemos tenido la suerte de que los detalles nos han favorecido a nosotros ".

Liderados por Iker Muniain y por un gran Nico Williams, el Athletic ha conseguido darle la vuelta al marcador. Sobre el joven canterano, que ha marcado el gol de la victoria, Marcelino pide tener paciencia porque "es muy joven". "Nico Williams tiene 19 años, todos sabemos que tiene talento y que su futuro es tremendamente ilusionante, pero tenemos que dejar que ese futbolista joven, poco a poco, se convierta en futuro", ha recalcado.

Esta temporada, el Real Madrid se ha impuesto en dos ocasiones en LaLiga ante un Athletic que en ambos partidos ha plantado cara pero no ha sido capaz de conseguir algo positivo. "A ver si somos capaces de repetir actuaciones anteriores pero con resultado diferente", ha dicho Marcelino. "Fueron dos partidos muy igualados", ha explicado. Además, sobre el gran momento de forma que atraviesan los de Ancelotti, Marcelino ha querido destacar a qué dos futbolistas quitaría del equipo blanco. "Quitaría a Courtois y a Benzema del once del Real Madrid", ha desvelado entre risas.