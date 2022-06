Manolo Lama: "Luis Enrique dice que es para estar orgulloso de España... hombre, para tanto no, ¿eh?"

La selección española se reencontró con la victoria en Ginebra ante Suiza gracias a un gol de Sarabia que le permite seguir luchando por la primera plaza del grupo. España ganó por fin su tercer encuentro de la Liga de Naciones, pero lo hizo sufriendo y sin brillo.

Manolo Lama, narrador de la selección española en Tiempo de Juego, habló en 'Tiempo de Análisis' de la victoria por 0-1 del conjunto que dirige Luis Enrique en la tercera jornada de la Liga de Naciones.

"Hoy había que ganar, y hemos ganado. Hoy había que intentar mantener las esperanzas de ser primero, y lo hemos conseguido. Hoy hemos dado un paso para seguir manteniendo la llama e intentar derrotar a Portugal en su campo y estar en esa 'Final Four' de la Liga de las Naciones. No hemos hecho un gran partido, no. Hemos mejorado defensivamente, sí. Posiblemente hemos estado más atentos, también. Físicamente nos ha aguantado más el tipo, también. Y Suiza no es un equipo que esté en su mejor momento como ha demostrado con las dos derrotas que ha cosechado en los últimos dos partidos. España no ha hecho un partido de '10', ha tirado poco a portería, nos hemos aprovechado de ese robo de Ferran, esa asistencia de Llorente y ese gol de Sarabia. Nos hemos complicado en los últimos minutos con errores defensivos pero lo importante era ganar y se ha conseguido. Ha dicho Luis Enrique que es para sentirse orgulloso de España... hombre, para tanto no, ¿eh?."





España hace los deberes en Ginebra.EFE





"Tenemos que estar todos juntos apoyando a la selección"

Pablo Sarabia, autor del tanto del triunfo de España en Suiza, pidió que no se dude de la selección española y se confíe en ella de cara al Mundial, y afirmó que hay que "estar todos juntos apoyando" porque este grupo de jugadores "siempre" quiere "más".



"Estamos muy contentos, tocaba ganar y son tres puntos muy valiosos para meternos en la lucha", dijo en Teledeporte. "Las ideas las tenemos claras, tenemos una filosofía de juego y depende del rival también, pero estoy contento con los tres partidos que hemos hecho pese a dos empates", añadió.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Portugal, más líder

La selección de Portugal consolidó su condición de líder en el Grupo 2 de la Liga A en la 'Nations League' tras imponerse a la República Checa (2-0) en un partido muy cómodo para el combinado de Fernando Santos, que suma dos victorias en tres jornadas y sigue invicto.

Los lusos mandan en el grupo de España con 7 puntos, dos más que 'La Roja'. El triunfo se cocinó desde muy pronto aunque el gol tardó en llegar hasta pasada la media hora. Una gran combinación por la banda derecha que acabó en zapatazo de Joao Cancelo tras pase de Bernardo Silva.