Manolo Lama: "Rodrygo ha demostrado que es el jugador que mejor puede suplir a Benzema"

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en 'Tiempo de Juego', analiza el triunfo sin brillo del conjunto blanco en el Coliseum Alfonso Pérez. El gol de Militao en el minuto 3 a la salida de un córner fue suficiente para meter presión al Barcelona que juega este domingo ante el Celta.

"Misión cumplida. El Madrid duerme líder que era el objetivo que buscaba en el campo del Getafe, mete presión al Barça, no se le ha lesionado ninguno y tiene una semana tranquila para preparar el encuentro frente al equipo blaugrana. Que el partido no ha sido bonito, ya lo sabemos. Pero el Madrid ha conseguido, por lo menos, que por primera vez en la Liga no reciba goles. El Getafe prácticamente no ha llegado al área de Lunin. No ha hecho el Madrid un partido espléndido, no ha sido un derroche de ocasiones, pero claramente ha merecido ganar. Lo mejor del Madrid, una vez más, Militao muy serio atrás; Carvajal ayudando y corrigiendo a sus compañeros y Rodrygo que es un auténtico espectáculo futbolístico. Hoy no ha marcado, le han anulado uno, pero ha vuelto a demostrar que es, a día de hoy, el jugador que mejor puede suplir a Benzema en la punta. Misión cumplida, todo perfecto".





Victoria sin brillo del Real Madrid para recuperar el liderato de forma provisional Un gol de Militao en el minuto 3 fue suficiente para sumar los tres puntos en el Coliseum y meter presión al Barcelona. 08 oct 2022 - 19:39









"Cuando ganas por un gol es normal pedir la hora"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó como normal "pedir la hora" cuando el resultado es corto ante el Getafe (1-0), pero apuntó a una victoria merecida en la que estuvieron cómodos con el balón sin necesidad de apretar.

"Cuando ganas por un gol de ventaja es normal pedir la hora, no es nada nuevo. El equipo ha jugado bien, ha merecido ganar. Se podía marcar más, portería a cero, hemos hecho cosas buenas. No estuvimos tan acertados como antes, pero muy satisfecho. El año pasado pinchamos aquí. El equipo ha sido mucho más sólido y fuerte en los duelos", dijo en rueda de prensa.





“Era importante reponernos tras el empate contra Osasuna”

El alemán Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, consideró “importante” reponerse del empate del conjunto blanco frente a Osasuna (1-1) en la pasada jornada de LaLiga Santander tras la victoria lograda frente al Getafe (0-1).