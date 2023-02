Maldini: "Me parece un adiós muy triste del jugador con más partidos en la historia de la Selección"

El duro final de una leyenda. Sergio Ramos anunció, a su pesar, su adiós a la selección española, con la que tiene el récord de partidos disputados.

Julio Maldonado 'Maldini', el experto en fútbol internacional de COPE y Tiempo de Juego, ha valorado en Tiempo de Análisis el adiós "forzado" a la Selección del defensa español. "Un caso que no recuerdo", añadió.

"Ya tenemos el adiós definitivo de Sergio Ramos a la Selección. Un adiós forzado, evidentemente, lo ha contado Sergio Ramos. Yo quería contar dos cosas: doy por hecho que Sergio Ramos no miente porque si mintiera en ese comunicado el seleccionador saldría a desmentirlo. Es verdad que le ha llamado De la Fuente y que no le va a llamar bajo ningún concepto, pase lo que pase, desde el punto de vista futbolístico. Hablamos de un central titular en el PSG. El último partido que jugó en Champions, jugó muy bien contra el Bayern; fue el mejor. Y luego, tengo la sensación, que tampoco España pasa por un momento de centrales apoteósico para renunciar, pase lo que pase, a un jugador como Sergio Ramos… puede haber varios lesionados, pueden pasar mil cosas. Imagino que querrá hacer un equipo de futuro y que Sergio Ramos al Mundial no puede llegar de ninguna manera por la edad que va a tener, pero España se va a jugar dentro de poco una Nations League, se va a jugar partidos clave de la Eurocopa en su debut ante Noruega en Málaga, y me ha sorprendido. Es un caso que no lo recuerdo. Ha habido casos de jugadores que no han ido más a la Selección, pero que un seleccionador les diga que no vayan independientemente del nivel que tengan futbolístico y jugando en un grande, me ha sorprendido y no lo recuerdo. Me parece un adiós muy triste del jugador con más partidos en la historia de la Selección española: campeón del mundo, dos veces campeón de Europa y es un final, la verdad, que bastante triste. Esperaría un partido de homenaje, pero parece evidentemente que no va a ser así".









Sergio Ramos, en COPE





El plusmarquista de la Roja

Atrás deja casi dieciocho años en el equipo nacional, la edad con la que precisamente se estrenó con la selección absoluta. Debutó de la mano de Luis Aragonés, el 26 de marzo de 2005, en el estadio El Helmántico de Salamanca, ante China, en un partido en el que España venció por 3-0.



Había sido campeón de Europa sub'19 en Suiza 2004 bajo la dirección técnica de Armando Ufarte. En aquel equipo jugaban también hombres como Juanfran Torres, David Silva, Roberto Soldado o Borja Valero, autor del tanto del triunfo (1-0) en la prolongación.



Su progresión y evolución era tan abrumadora que tan solo jugó seis partidos con la selección sub'21 antes de entrar en los planes de Luis Aragonés, que no dudó en darle la alternativa.





La RFEF considera "desmedidos" los "ataques" de Sergio Ramos

La carta de despedida de Sergio Ramos como internacional español generó sorpresa en la Real Federación Española de Fútbol, que entiende como "desmedidos" sus "ataques" al nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, tras tener un trato especial al recibir una llamada dándole las razones de la decisión.