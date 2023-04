Joseba Larrañaga, sobre el Real Madrid-Chelsea: "No habrá problemas para superar esta eliminatoria"

El Real Madrid firmó un 2-0 en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que supo a poco, superiores a un rival con 10 durante media hora. Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de Cope, habla en Tiempo de Análisis del encuentro que acerca al conjunto blanco a la siguiente ronda de la máxima competición europea.

Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a hacer el ejercicio del chiste fácil de ¿el Madrid otra vez campeón de Europa? Pues tiene mucha pinta. No voy a decir que tiene toda la pinta, pero si tiene mucha pinta después de lo que vimos en el partido contra el Chelsea. Por cierto, es un poco sorprendente que se esté criticando que el Madrid no haya cerrado la eliminatoria como si fuera algo que está al alcance de cualquier equipo. Me parece que fue mucho mejor el Madrid, con las dos paradas que hizo Courtois, y ahí se explican muchas de las cosas que pasan en la Champions. Qué puede haber 15 minutos en los que lo pase mal en Londres, ellos lo saben mejor que nosotros. Me imagino que no habrá problemas para superar esta eliminatoria. Luego llegará la semifinal, supuestamente, contra el Manchester City. ¿Ahí qué? Sería ligeramente favorito el Manchester City, pero teniendo en cuenta que el único equipo que puede eliminar ahora mismo al City en la Champions es el Real Madrid, sin duda alguna. No me atrevería a dar un porcentaje porque estaría todo muy equilibrado. No obstante, prefiero que dé su opinión alguien que es experto en esta materia como Luis Millán.

¿Quién va a ganar la Champions, Millán? ‘El Manchester City’. Pues nada, está claro que tienen que apostar todos ustedes por el Real Madrid. El Real Madrid ganará la 15ª. ¡Un abrazo!





El Chelsea, seis horas sin marcar

Desde que el pasado 18 de marzo Kai Havertz marcara el 2-1 contra el Everton ha pasado casi un mes y más de seis horas de juego. En ese tiempo, el Chelsea ha rematado 61 veces a portería, ha empatado un partido, perdido tres y lo más preocupante, no ha marcado ni un solo gol.

Los cuatro encuentros sin marcar suponen la peor sequía de los 'Blues' desde hace treinta años, lo cual casa bien con una temporada terrible en lo goleador. Solo cinco equipos en la Premier League llevan menos goles que ellos (29) e incluso solo Haaland, que acumula 30 goles en la competición, les supera.





El Real Madrid ya piensa en el Cádiz

Rutina habitual tras un partido de gran intensidad y después del que algunos jugadores acabaron con molestias leves propiciadas por dicha carga física. La única baja para el técnico italiano Carlo Ancelotti es la del francés Ferland Mendy, quien continúa recuperándose de la "una lesión muscular en el sóleo izquierdo" que aún le tendrá alejado de los terrenos de juego un mes más.