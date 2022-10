Tomás Guasch: "El Real Madrid no puede ganar el Clásico, ¿queréis que este año se decida LaLiga en octubre?"

Tomás Guasch, comentarista en los programas de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', ha estado un viernes más en Tiempo de Análisis y en esta ocasión para hablar del Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona que se celebra este domingo en el Santiago Bernabéu y que podrás seguir en 'Tiempo de Juego' con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

Para comenzar, y como es habitual Guasch recomienda una lectura y en este caso, y como él señala, "nos viene al pelo, por no llorar, las mejores viñetas de Puebla".





"Por no llorar con lo de la Champions, y pasado mañana Clásico, tiene que ganar el Barça, como poco empate, no puede ganar el Madrid.

Comprendo que para el madridista no es que le pida un sacrificio, es el sacrificio, pero el bien común, queridos, el bien común me enseñaron de niño que está por encima de todo. Como el Barça pierda en el Bernabéu, se van al Mundial diez puntos abajo, estos no hacen un punto más. El año pasado la decidimos en diciembre, ¿qué queréis este año en octubre? Por lo menos empate, desde luego que el Madrid no gane.

La última Liga, aquel Barça que el mismo Xavi dice que era una cosa lamentable, acabó subcampeón. O es mano a mano o nos quedamos colgados de la brocha sin escalera.

De la Champions ya ni les cuento. Como la cosa se nos ponga como normalmente se nos va a poner, el Madrid y el Atleti...sería para firmarlo ahora. Queda mucho fútbol, después del Mundial nos va a quedar 6 meses.

Comprendo que para el madridista le pido lo imposible, ni iría al campo, ni jugaría el partido que lo hagan por teléfono, 0-1 y Dios dirá.

Hablando de Madrid-Barça y de protagonistas de otros tiempos. Casillas, Joseba Larrañaga y servidor de ustedes. Tres hombres, tres.

¡Qué gane el Barça, o que empate por lo menos!"

Benzema contra Lewandowski, duelo de refrerentes

De Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi, un duelo de nueve años de clásicos para la historia del fútbol que engrandeció a los dos futbolistas que dominaron el mundo, el Real Madrid-Barcelona pasa a un pulso grandioso de goleadores y grandes referentes, Karim Benzema frente a Robert Lewandowski.

Líderes indiscutibles a sus 34 años de los dos grandes del fútbol español que han recuperado un pulso frenético por LaLiga. De los goles de Benzema y Lewandowski dependerá gran parte del éxito o el fracaso de la temporada del Real Madrid y Barcelona.

Ambos ante un clásico que puede cambiar una mala tendencia. Personal, en el caso del madridista, instalado el delantero francés en la peor racha sin gol de los últimos dos años y medio. Colectiva, en el caso del barcelonista, tras un varapalo europeo ante el Inter de Milán que deja a su nuevo equipo a un paso de la eliminación de la Liga de Campeones. Algo impensable cuando el eterno goleador polaco decidió cerrar un ciclo de éxito en el Bayern Múnich para pasar a liderar el renovado proyecto del Barça de Xavi.