Tomás Guasch apela a "los ginecólogos y matronas" para que den una explicación al "embarazo del Real Madrid"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE' se ha pasado un viernes más por 'Tiempo de Análisis' para dar su visión de la actualidad deportiva y en esta ocasión se centra en el Real Madrid.

Un gol de Militao en propia puerta da ventaja al Barça en el Clásico más raro El tanto en la primera parte permitió al Barcelona renunciar a la pelota y defender en su área. El Madrid buscó el gol pero le costó rematar a portería. La vuelta, el 5 de abril. 02 mar 2023 - 19:11

Como suele ser habitual, Guasch recomienda la lectura de un libro y este viernes habla del 'El Gran libro de los Récords de Pedro Martín' que tiene prólogo y epílogo de Pepe Domingo Castaño y Paco González.

A continuación, Guasch se pregunta por el cambio del Real Madrid que ganó la Champions al Liverpool en París, al Real Madrid de ahora que lo mismo golea en Liverpool, como es incapaz de ganar al Atlético y al Barça.

"Hace 9 meses, la 14ª. Colofón a una temporada extraordinaria, no merece la pena extenderse. Benzema, Balón de Oro. Courtois, también, pero no se lo dieron porque sólo se lo dan a uno. Valverde, mejor centrocampista del mundo. Vinicius, gol en la final y había saltado todas las vallas por saltar. Idílico.

Primer tiempo del embarazo extraordinario. Vuelven a competir en agosto, Supercopa de Europa contra el Eintracht. Arranca en LaLiga formidablemente. 10 victorias y 1 empate con Osasuna. 5 primeros meses de embarazo ni qué pintado. Acabando el quinto mes aparece el Girona por el Bernabéu. Empate a 1. A partir de ahí, el Madrid se va al Mundial habiendo perdido el liderato, que tenía prácticamente de inicio y cuando vuelve, aquí caigo y aquí me levanto. 5 goles en Liverpool y 1 gol al Atlético y al Barça, sin ganarles, 1 gol de un niño de la cantera. ¿Qué pasa? ¿Por qué el embarazo se ha complicado de esta manera? El niño viene de culo. Ya no sabemos si es niño, o niña, son dos o cuatro.

He consultado con técnicos hábiles en la materia, no salimos de los lugares comunes. Que si la barriga llena, que si muchas lesiones, que si los demás saben cómo jugarle, que si se cierran...cosas extrañas que no me sacan de apuros. Apelo a los ginecólogos y matronas que me estén viendo ¿saben ustedes qué pasa con el embarazo del Madrid? Se ha puesto complicado. 9 meses de la locura en bueno, a la locura de ahora. El domingo, Heliópolis. ¿ustedes saben qué puede pasar?"

El Real Madrid sólo perdió cuatro veces en el campo del Betis en el siglo XXI

El Real Madrid, que el domingo juega en el Benito Villamarín, sólo ha perdido cuatro de los veintiún partidos oficiales, dos de ellos de Copa, que ha disputado en el campo del Betis en lo que va de siglo, periodo en el que además ha sumado doce victorias y cinco empates.

La última derrota madridista fue el pasado 8 de marzo de 2020, en el último partido de Liga disputado con público antes de la pandemia, que se decantó con un gol en el tramo final de Tello que deshacía el empate que habían establecido Sidnei y Benzema.

El anterior triunfo como local del Betis frente a los madridistas se remonta a la campaña 12/13, un 1-0 firmado por Beñat, y un lustro antes, en la temporada 07/08, se dio un 2-1 tras remontar Edu y Mark González el gol con el que Drenthe había adelantado al conjunto dirigido por Bernd Schuster.

Zinedine Zidane fue el autor del único gol de su equipo en la primera derrota merengue en el Benito Villamarín en el siglo XXI, en la campaña 01/02, cuando los tantos de Gastón Casas, Capi y Joaquín, aún hoy capitán verdiblanco, le dieron la victoria (3-1) a los sevillanos.