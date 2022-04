Tomás Guasch: "La invasión alemana en el Camp Nou se va a quedar en nada con el desparrame bético de la Final"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', se pasa por un nuevo video de 'Tiempo de Análisis' en la previa de la final de la Copa del Rey que enfrentará al Betis y al Valencia en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. En cuanto al público habrá un"desparrame bético de 40.000 personas en el estadio, más los de fuera, que no tendrá nada que ver con la invasión alemana en el Camp Nou". Por parte del Valencia, los suyos quieren soñar con "reeditar el éxito que fue parecisamente en el Villamarín de la Copa". ¿Qué deparará la final de Copa?: "En Sevilla, la Macarena medinante, a quién Dios se lo dé, ella se lo bendida".

"Mi librito de esta Semana Santa y de otras muchas, estoy en el Anexo I, 'Breve historia de la Hermandad de la Macarena'. Reglas y reglamentos por el librito de la Real Ilustre y Fererborosa y Cofradia de Nazarenos de nuestra Señora del Santo Rosario, nuestro padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena. Bueno, Macarena, Sevilla, librito al pelo, mañana en Sevilla, Betis-Valencia en la final de la Copa del Rey. Recuerden ustedes la invasión alemana en el Camp Nou, aquellos hombrecillos del Eintracht, bueno pues se va a quedar en nada comparado con el desparrame bético de esta ocasión: 40.000 en el estadio, pantalla gigante, me imagino que habrá más de una, y 28.000 o por ahí en directo, en la Cartuja pues entre las entradas que les dio la Federación, las que han podido garrapiñar por ahí, pues eso, 28.000 más 40.000 y los que estén dando vueltas alrededor. La revanchita con el famoso Eintracht Fráncfort de aquel gol en el último minuto que impidió al Betis seguir avanzando en el sueño de otra final. Del otro lado, el Valencia, muy gracioso. ¿Qué dirán los balajes si José Bordalás hace campeón a este equipo? El Valencia más limitado y con más apuros de los últimos años por una gestión infumable. Yo creo que cogemos a los cinco más hinchas del Levante les ponemos a dirigir al Valencia y no lo hacen peor, no gestionan peor por una cuestión de vergüenza torera. Bueno pues nada, el Valencia también ha robado por los suyos, veintitantos mil soñando con reeditar el éxito que fue precisamente en el Villamarín de la Copa. ¿Qué podemos desear? En Sevilla, la Macarena medinante, a quién Dios se lo dé, ella se lo bendiga. ¡Viva la Virgen de la Esperanza!"

Joaquín: "La madurez, los años y la experiencia me hace ser prudente"

El capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez, destacó el"amor especial" que tienen los béticos por la Copa del Rey en la rueda de prensa previa a la final de este sábado contra el Valencia (22.00 horas), además de incidir que estos días ha "soñado mucho" con cosas positivas en la que será su segunda final con el club de toda su vida.

"Siempre uno sueña cosas bonitas, pero la madurez, los años y la experiencia me hace ser prudente y sé que primero hay que jugarla. Está claro que siempre uno sueña mucho y desde que volví al Betis siempre soñé con pelear entre los mejores y mañana tenemos una oportunidad muy bonita. He soñado mucho, muchísimo, y uno siempre piensa en positivo para que todo salga bien", indicó Joaquín.

"La sensación es que nosotros vamos a tener nuestras opciones igual que durante todo el año. El Valencia también es merecedor de jugar la final pero nosotros jugaremos como lo venimos haciendo con el hándicap de que es una final y hay que ser inteligente. Muchas veces estos partidos se inclinan por pequeños detalles", recordó el gaditano.

Sobre la presión por el partido, Joaquín admitió que "a veces no es fácil porque" en Sevilla se "vive todo esto de una forma muy especial". "Uno intenta ser todo lo profesional posible, trabajar y enfocar el partido como el resto de la temporada pero es complicado. A uno le llegan muchas cosas, ve al vecino, ve al hijo de la amiga... Yo, por ejemplo, estaba tranquilo hasta que me he despedido de mi mujer y mis hijas. Debemos jugar con nuestra idea que nos ha ido muy bien. Mente fría y corazón caliente", insistió Joaquín.

"Mis compañeros saben de alguna manera lo que significa jugar una final de la Copa y lo que puede suponer ganar un título aquí en Sevilla. Se lo pueden imaginar pero vivirlo es otra cosa. Tuve la suerte de ganar la final de 2005 y lo que intento transmitir es que los que estarán en la cartujas nos van a arropar hasta el final y tendremos a nuestra gente a nuestro lado. Esto es lo más importante para nosotros", subrayó.

La final de mañana no influye nada en mi futuro. No he pensando más allá del día de mañana. Independientemente de lo que pase no cambiará si sigo o me quedo. Intento disfrutar de lo que nos viene, es algo muy bonito, y los béticos lo van a disfrutar. Los béticos tenemos un amor especial por la Copa. Pase lo que pase ya decidiré sobre mi carrera.

"Orgulloso y feliz si así se cumple", agregó sobre la posibilidad de ser el único jugador que conquiste dos títulos con el Betis. "Es el premio, de alguna manera, al amor por el fútbol, a la dedicación por este deporte y a toda esta gente, mis compañeros que me han sabido ayudar. Feliz por ver al Betis en otra final que para mí es lo más importante", finalizó Joaquín.

Gayà: "Si ganamos será porque somos un equipo antideportivo y si ganan ellos será porque juegan bien"

El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, confesó que afrontar la final de la Copa del Rey de este sábado (22.00 horas) ante el Betis sabiendo que se juegan "toda la temporada", al mismo tiempo que reconoció que no le "molesta" que los béticos lleven el cartel de "favoritos" en un duelo en el que está "seguro" de que se verá "la mejor versión" del conjunto 'ché'.

"En 2019 veníamos con le trabajo hecho, estábamos más tranquilos, y al final pudimos ganar. Este año no estamos donde queríamos en Liga, lejos de las posiciones de Europa, pero esa presión no nos tiene que afectar. Nos jugamos toda la temporada en esta final, pero bendita presión. Nos daría un título y poder estar en Europa la siguiente temporada, sería magnífico", comentó Gayà en la rueda de prensa previa a la final ante el Betis.

El lateral valencianista recordó la final de Copa del 2019, en la que se impusieron al Barça, como "una guinda a la buena temporada". "Pero en este momento no tenemos el objetivo que queremos en Liga cumplido. No llegamos igual, pero no quiere decir nada. Sabemos de la importancia del partido de mañana, dejaremos todo en el campo", recalcó.

Gayà valoró el favoritismo del Betis para este sábado, afirmando que "en una final se igualan las fuerzas", argumentando que en 2019 el FC Barcelona también era "favorito" y terminaron llevándose el título. "No me molesta para nada. Tenemos que centrarnos en cómo jugarles, hacer un partido exigente y aprovechar nuestras opciones", analizó, pidiendo que el arbitraje no influya en el partido.

"Mañana veremos la mejor versión del Valencia. En estas citas lo importante es cómo afrontemos el partido, tenemos que vaciarnos. Sé que nos vamos a esforzar al máximo. Estamos nerviosos, pero a la vez estoy tranquilo porque lo vamos a dar todo. Si nos toca ganar lo disfrutaré como el que mas, pero en mi cabeza está hacer un buen partido", aseguró el capitán 'ché' sobre el "plan" del equipo para derrotar a los béticos.

Además, Gayà criticó las declaraciones del técnico del Betis, Manuel Pellegrini, quien instó a sus futbolistas a no caer en las "provocaciones" de los valencianistas y deseó que se vea un "partido de fútbol", aludiendo a las interrupciones y faltas por parte del Valencia. "Son declaraciones que no tienen sentido, hay que jugar el partido y a partir de ahí que se hable. No tiene sentido hablar de algo que no ha sucedido. Si ganamos será porque somos un equipo antideportivo y si ganan ellos será porque juegan bien", lamentó.