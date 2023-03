Tomás Guasch: "Jueces y demás: o nos ponemos serios o nuestro fútbol no tiene remedio"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE' está otro viernes más por 'Tiempo de Análisis', y en este caso para hablar del último episodio del 'caso Negreira': la denuncia de la Fiscalía contra el Barcelona, junto a Enríquez Negreira, los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler. Una denuncia que, para el comentarista, refleja el grave estado de ética en la que se encuentra el fútbol español.



"Rebuscando un librito magnífico: 'Ética de Urgencia', de Fernando Savater. Nuestro fútbol está muy necesitado de ética, y de urgencia. Bueno, al caso. Un año después, prácticamente día por día, del 3-1 del Madrid al PSG, contigo empezó todo, el Barça ha sido denunciado por la Fiscalía oficialmente. Un año de una página gloriosa del fútbol a esta vergüenza histórica. Veremos a ver en qué queda la cosa. Esto tiene un recorrido, lo tiene que recibir el juez y veremos cómo acaba el asunto. Pero bueno. Todo esto estaba ya sabido: 17 años pagando a un vicepresidente de los árbitros, bla bla bla. Dos situaciones vividas esta semana. Una: Negreira se ofreció al Barça a intervenir en el VAR. "Conmigo os iría mejor".

¿El VAR es manipulable? Pues nada. El VAR, bueno, el aparato no. Lo he dicho mil veces: si la nevera no va, es porque la habré enchufado mal. ¿Pero el personal que maneja esto es manipulable? Primera cuestión. No habíamos caído en esto. Pues también se abre esta brecha. Segunda: en Bilbao van a volar billetes de 500, naturalmente trucados, en el partido del domingo con el Barcelona, denunciando que hay mafia en el fútbol. Muy bien. Es decir, las otras aficiones van reaccionando. Se dan cuenta de que esto no es un Barça-Madrid, que aquí está pringado todo el mundo. El rey de Copas, el Athletic Club. Cuántas habrá dejado de ganar, o en su día se le habrán puesto peor, con el numerito de por medio.

Cuántos descensos se habrán producido por un golito mal aplicado. Sería cuestión de que la Fiscalía investigue, porque cada día que pasa hay un numero distinto. También hemos sabido hoy, la tercera pata del banco, que hay una jueza que ve indicios de que la relación de Piqué con la Federación, con la Supercopa, con el acuerdo de llevarlo a Arabia, pues también podía beneficiar deportivamente al Barça. Si es que están en todas. Pues lo dicho: 'Ética de Urgencia'. Señores de la Fiscalía, jueces y demás: o nos ponemos serios o desde luego nuestro fútbol no tiene remedio".

La Fiscalía habla de "acuerdo verbal" con Negreira para "favorecer al Barcelona"

La Fiscalía sostiene que, a través de los presidentes Rosell y Bartomeu, el club azulgrana "alcanzó y mantuvo" un "acuerdo verbal estrictamente confidencial" con el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira para que, "a cambio de dinero", realizase "actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase" y en los "resultados de las competiciones".

A tal efecto, según la Fiscalía, las sociedades de Negreira -N SCP y D 95 S.L- giraron entre enero de 2011 y junio de 2018 facturas que fueron presentadas al cobro ante el FC Barcelona "sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real".

La Fiscalía subraya que el CTA, del que Negreira era vicepresidente, se encargaba de designar a los árbitros para cada partido de las competiciones españoles oficiales y que además el denunciado participaba en el proceso de evaluación para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de proponer los candidatos para ser colegiados internacionales.

La amenaza de Negreira al Barcelona

En su denuncia, la Fiscalía detalla que Enríquez Negreira fue relevado como vicepresidente de la CTA en mayo de 2018, "motivo por el que el FC Barcelona puso fin a todos los pagos".

Posteriormente, el 5 de febrero de 2019, Negreira remitió un burofax a la presidencia del club azulgrana recriminando el cese de la relación mantenida en el tiempo, exigiendo alcanzar una solución "justa" para ambas partes y advirtiendo de las consecuencias de no hacerlo, según la Fiscalía.

"No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin de mandato presidencial. Tengo la razón y el derecho que amparan dicha reclamación", aseguraba Negreira en su escrito, según detalla el ministerio público.