Rubén Martín: "Si el Sevilla juega al nivel de la primera parte puede ganar a cualquier equipo del mundo"

Rubén Martín, narrador del Sevilla - Betis, disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en 'Tiempo de Juego' define en 'Tiempo de Análisis' que el derbi sevillano "ha sido el mejor derbi de LaLiga porque era segundo contra tercero". En cuanto a los equipos, el Sevilla "ha sido una apisonadora en la primera parte" y el Betis"ha dominado en la segunda viéndose obligado" al ir por debajo en el marcador. Este resultado lo cosechan los beticos antes de recibir al Rayo Vallecano en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en el Benito Villamarín.

"Hemos visto en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el partido de la jornada. Ese derbi que todo el mundo sueña con ver, con jugar, con narrar... Un partido de intensidad, de juego, de goles, con cuentas pendientes de ese fútbol que te hace pegarte a la radio o pegarte a la televisión y no despegarte hasta que pita el árbitro en el minuto 90. Ha ganado el Sevilla por dos goles a uno. En la primera parte ha sido una apisonadora el equipo de Julen Julen Lopetegui que si juega a ese nivel es capaz de ganar a cualquier equipo, pero no de LaLiga, a cualquier equipo del mundo jugando como ha jugado hoy la primera parte, con intensidad, mordiendo en la presión en campo contrario, acertando en la finalización. Un equipazo el Sevilla que tenía bajas muy importantes, como por ejemplo, la de Koundé o la de Ocampos. Enfrente un Betis que en la primera parte no ha comparecido en el Pizjuán, pero que en la segunda ha dominado seguramente viéndose obligado después de ir perdiendo 2-0. Un Betis que en el descuento ha metido un golazo Canales que ha puesto el último minuto del partido picante. Era un derbi con cuentas pendientes de lo que había pasado en la Copa del Rey. Ha sido un auténtico partidazo de fútbol en la ciudad que mejor disfruta estos partidos, en el mejor derbi de LaLiga porque era segundo contra tercero y en el mejor derbi que se puede ver ahora mismo en el campeonato porque el ambiente que se vive aquí, aquí y en el barrio de Heliópolis no se vive en ningún otro estadio de LaLiga. 2-1 para el Sevilla. El Betis esta semana se jugará la final de Copa contra el Rayo".

El Sevilla se lleva el derbi en una gran primera parte y sigue a 6 puntos del Madrid

El Sevilla sigue en pie en la lucha por el título de LaLiga Santander después de doblegar, con goles de Rakitic y Munir, al Real Betis en 'El Gran Derbi' (2-1), en una vigésima sexta jornada en la que un 'póquer' de Yeremy Pino ante el Espanyol (5-1) permite al Villarreal defender su posición europea. Los de Julen Lopetegui, que se afianzan en la segunda plaza a seis puntos del líder Real Madrid, 'vengaron' su dolorosa eliminación copera ante los verdiblancos en un duelo que dominaron de principio a fin y en el que 'Tecatito' Corona volvió loca a la zaga visitante.

Fue precisamente en un espectacular autopase del mexicano donde nació la jugada del primer tanto, en la que sirvió para En-Nesyri y en la que Claudio Bravo cometió penalti sobre el marroquí; el croata Ivan Rakitic se plantó ante los once metros y no falló (min.24).

A cinco minutos del descanso, Munir, que había entrado poco antes en sustitución del lesionado 'Papu' Gómez, sacó provecho de un buen pase de Bono desde su área y consiguió batir al portero bético con un remate cruzado (min.40).

El guardameta sevillista se desperezó en la segunda mitad para desbaratar un disparo a la escuadra de Tello que pudo apretar las cosas, pero apenas pasó apuros en un periodo en el que los de Manuel Pelligrini, a pesar de llegar al área rival, no conseguían definir con éxito. A pesar de todo, Sergio Canales, en el 94, recortó distancias con un golazo de falta, aunque la reacción se apagó ahí.

Con ello, el Betis continúa tercero con 46 puntos, a ocho de su eterno rival, y centra ya su pensamiento en el encuentro de vuelta de semifinales de Copa ante el Rayo, donde tratará de hacer buena su ventaja de la ida en Vallecas (1-2).

Canales: "Hemos perdido el partido en el primer tiempo"

El centrocampista del Betis Sergio Canales admitió que el gol que ha marcado, en el minuto 94 en el derbi sevillano que su equipo ha perdido (2-1), "ha llegado un poco tarde para intentar la reacción" después de haber "perdido el partido en el primer tiempo".

"No hemos sido nosotros y ante estos equipos lo pagas. No empaña esta derrota la temporada, pero nos ha pasado como en el derbi de la primera vuelta.En Copa, demostramos que es mejor siendo valientes, así es como mejor somos", señaló Canales en declaraciones a Movistar.

El jugador cántabro sí comentó que "en la segunda parte", los cambios ordenados por su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, hicieron que los béticos ofrecieran "una mejor versión" y afirmó que "aunque duele perder un derbi, el jueves" el Betis tiene "la opción de jugar una final de Copay hay que morir, es una oportunidad preciosa".

"Tenemos que morir todos juntos el jueves", dijo Canales en alusión a la vuelta de la semifinal que disputarán en el estadio Benito Villamarín ante el Rayo Vallecano, en la que parten con un 1-2 favorable de la ida.