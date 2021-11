Rubén Martín: "Xavi debuta con victoria, pero tendrá ya la primera final en su segundo partido"

Este sábado, Xavi Hernández, se estrenaba en el banquillo del Barcelona ante el Espanyol y se comenzó su andadura en el banquillo blaugrana con una victoria por 1-0 ante el Espanyol después de que Memphis Depaytransformara un penalti dudoso sobre él mismo.

Rubén Martín, narrador de los partidos del Barcelona en 'Tiempo de Juego', analizó este triunfo culé en la nueva entrega de 'Tiempo de Análisi'.

"El Fútbol Club Barcelona se ha llevado un derbi polémico con un penalti que no para todos los comentaristas de Tiempo de Juego fue muy claro. Un penalti que ha transformado Memphis Depay que le ha dado la primera victoria en su carrera como entrenador a Xavi. Un Xavi que ha empezado a dar muestras del entrenador y del equipo que quiere tener en su Barça. Hoy ha hecho una cosa, apostar por un canterano de 17 años, ponerlo de titular, es verdad que luego le ha cambiado en el descanso, pero le ha dado la titularidad. 8 de los 11 futbolistas que hoy vestían la camiseta del Barça de titulares eran canteranos, criados en La Masía. Primer mensaje de Xavi.

Con el número ????... ?????????? ????????????????



¡Enhorabuena por el debut! pic.twitter.com/Tf4XGjNjfl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 20, 2021

Segundo. La posesión del balón, tanto para atacar como para defender. Ha sido clarísimo durante todo el partido y además el Espanyol en este caso se lo ha concedido al Barça.

Tercero y más importante. Diferencias con Koeman, por ejemplo. El Barça ha jugado mucho más arriba. Ha salido mucho más agresivo a la presión tras pérdida. Ha robado mucho más lejos de la portería de Ter Stegen. Hoy por ejemplo, a la espalda de Piqué y de Eric García había 60 metros en algunos casos hasta llegar adónde estaba la portería de Ter Stegen. Centrales muy adelantados, el equipo muy junto, tanto para atacar como para defender. Los 10 futbolistas tocando el balón muy cerca y muy cerca de la portería rival cuando tienen balón y muy cerca de la portería rival para que cuando la pierdan atacar y defender a la vez hacia adelante también. Ese es quizás el mayor cambio que ha provocado Xavi en el once del Barça. Claramente se nota que quiere tener el balón siempre y por eso no solo la soba mucho y toca mucho y tiene mucha posesión sino que cuando no la tiene son muy agresivos para tratar de recuperar muy rápido. Hoy el Espanyol ha tenido dos balones al palo. Uno de una falta que ha rozado la escuadra de Raúl de Tomás y otro remate de cabeza, también de RDT, que no ha encontrado puerta por muy poco. El Espanyol ha merecido claramente por lo menos haber marcado en este partido porque ha tenido una ocasión Dimata en un remate de cabeza solo contra Ter Stegen para haberse llevado por lo menos un punto el Espanyol del Camp Nou. Al final Xavi debuta con victoria y en su segundo partido tiene la primera final. El martes, el Barça-Benfica es una final. Si pierde el Barça, cae o eliminado o a la Europa League. Si gana estará matemáticamente en los octavos de final de la Champions".

El FC Barcelona ha firmado, en el primer partido de Xavi Hernández como entrenador, un sufrido triunfo en el derbi ante el RCD Espanyol (1-0) en la decimocuarta jornada de LaLiga Santander, donde un penalti transformado por Memphis al inicio de la segunda parte permitió a los azulgranas llevarse los tres puntos ante un intrépido cuadro perico.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde los once metros, el delantero neerlandés selló el triunfo culé, el primero del excentrocampista, para acabar con una nefasta racha de cuatro jornadas consecutivas sin ganar y asentarse en la sexta plaza (20), a ocho puntos del liderato.

Toda una declaración de intenciones, aunque más en la forma que en la práctica. Así fue el regreso del 'hijo pródigo' al Camp Nou, donde partió, frente a 74.418 espectadores, con ocho canteranos en busca de recuperar la esencia del club azulgrana, todo ante un adversario espoleado por la máxima rivalidad entre ambos.

????-????-???????? | Debut y victoria pic.twitter.com/AxTyZvxz5K — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 20, 2021





El delantero del Espanyol Raúl de Tomas valoró este sábado tras la derrota del Espanyol en el Camp Nou por 1-0 que el penalti que permitió a Memphis marcar el gol del triunfo azulgrana fue “de chiste”.

“Desde el campo el penalti me parece de chiste. Puede ser que le barra, pero primero toca el balón. No veo ninguna intención de hacerle penalti y sin ver la repetición no me parece penalti”, explicó el delantero del Espanyol sobre el césped.

El atacante reconoció que “tal vez” perdonaron al Barcelona después de marrar varias ocasiones claras, sobre todo en la segunda mitad. “Lo justo hubiera sido un empate. Estoy orgulloso del equipo porque hemos hecho un gran partido.

Hemos defendido y atacado juntos, pero hay que aprovechar las ocasiones ”, concluyó del ariete.

Las palabras de Raúl de Tomás:



"Creo que lo justo hubiera sido un empate, pero en el fútbol hay que hacer goles".



"Desde el campo me parece de chiste el penalti. Puede que le barra, pero primero toca el balón".#LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/xXPGpQ8bFC — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 20, 2021

Jugada del penalti a Memphis