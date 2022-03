Manolo Oliveros: "Gavi me ha entusiasmado; está llamando a la puerta para ser un gran centrocampista"

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, se pasa por un nuevo video de 'Tiempo de Análisis' para analizar una nueva victoria de los de Xavi Hernández en LaLiga que les coloca terceros, con 51 puntos y un partido menos, a una semana de El Clásico en el Bernabéu. Los protagonistas de cara a porteria han sido: Ferran Torres, que ha marcado dos goles, Aubameyang y Riqui Puig. Aunque, hay que destacar a Ousmane Dembélé que ha dado dos asistencias ante Osasuna y con su rendimiento sobre el césped ha cambiado las críticas por aplausos.

"Ha estado muy bien el Barça. Ha marcado cuatro goles, ha abierto la lata Ferran, que ha marcado dos goles; se ha mostrado muy bien jugando por la izquierda, entrando, abriendo espacios… Dembélé está en modo asistencia, sobre todo con esos pases a Ferran y Aubameyang. Pero me quedaría, además del gol de Riqui Puig, que ha recibido el cariño de la afició;, me quedaría con el trabajo de Gavi, que le está diciendo a Xavi “eh, quiero ser titular contra el Real Madrid”. Está llamando a la puerta para ser un gran centrocampista. Xavi ha dicho que está muy bien pero que a veces baja la cabeza. Gavi me ha entusiasmado, Ferran marca dos y Dembélé da goles. El Barça funciona, a ver si lo hace en la ‘final’ del jueves ante el Galatasaray".

El Barcelona golea a Osasuna y se acerca al segundo puesto

El Barça vivió una noche plácida en el Camp Nou al superar (4-0) al CA Osasuna en la jornada 28 de LaLiga Santander, con un inicio en tromba y goleador liderado por Ferran Torres y Dembélé para mantener la tercera plaza en la tabla. El equipo de Xavi Hernández empezó su partido quinto, por las victorias de Atlético de Madrid y Real Betis, pero recuperó la pegada perdida ante el Galatasaray entre semana y volvió a esa zona de Liga de Campeones. El Barça fue agresivo, apretó para ir arriba, presionó y tuvo gol para seguir creciendo en su juego.

Dembélé fue el mejor, por su capacidad para desbordar y una calidad con las dos piernas que supone una producción continua cuando está inspirado. Ferran hizo el 1-0 de penalti y el galo estuvo en los otros tres goles, otro de Ferran y Aubameyang en la primera media hora. Riqui Puig hizo el cuarto en el 76'.

Sin 'Chimy' Ávila por sanción, Osasuna no tuvo presencia ofensiva, apenas pudo salir de su campo. El Barça puso la intensidad que le pidió Xavi tras el 0-0 ante los turcos y pilló la espalda de la zaga rival con mucho peligro. En una de esas llegadas, Vidal cometió penalti sobre Gavi y Ferran hizo el primero.

El ariete ex del City aprovechó un gran pase al hueco de Dembélé para hacer el segundo y tuvo el triplete también. El Barça se gustó por momentos, en especial un Dembélé que parece obligar al club a mejorar su oferta para retenerle, y dio el tercero de la noche a su amigo Aubameyang, con los de Jagoba Arrasate fuera de combate.

La reanudación vino con tres cambios en los visitantes, pero Dembélé siguió con su repertorio de recortes y carreras. El Barça perdonó una goleada aún mayor, Piqué marcó pero en fuera de juego, y el Camp Nou disfrutó con la versión de su equipo. Los cánticos de la grada fueron para todos, incluido el arquitecto Xavi.

El técnico de Tarrasa sabe que no tiene margen de error y que la lucha es por terminar en el 'Top 4' y no por una liga que tiene atada el Real Madrid, pero el Barça funciona mucho tiempo después de manera regular. Xavi repartió minutos y los aprovechó Riqui Puig, en otro balón que llegó de Dembélé, para hacer el 4-0.

Los azulgranas avisan al Galatasaray, de cara a la vuelta del próximo jueves en Estambul por estar en cuartos de final de la Liga Europa, y con el Clásico liguero en el Santiago Bernabéu el domingo. Mientras, Osasuna aún tiene que remar otro poco por una permanencia matemática que parece cuestión de tiempo.

Ferran Torres: "Cuando tienes ocasiones, al final acaban entrando"

El delantero del Barcelona Ferran Torres explicó, tras la victoria contra Osasuna en el Camp Nou (4-0), en la que marcó dos goles, que cuando un futbolista tiene ocasiones, "al final acaban entrando".

Ferrán Torres celebra uno de los goles ante Osasuna en el Camp Nou | EFE





El atacante, "muy contento", por el triunfo del equipo azulgrana, apuntó que la receta es "seguir trabajando" cuando no se tiene la puntería necesaria para, finalmente, ver puerta.

Por otra parte, Ferran Torres destacó la reacción del equipo tras el empate contra el Galatasaray en la Liga Europa: "El otro día no hicimos un buen partido, pero somos autocríticos y hoy se ha visto la respuesta".

Respecto al encuentro contra el Real Madrid del próximo domingo, el futbolista recordó que antes llega la vuelta (de la Liga Europa) contra el Galatarasay."Primero va este partido. El Madrid está a un gran nivel, pero nosotros también lo estamos", analizó.

Finalmente, Ferran Torres ensalzó el momento de forma de Dembélé, uno de los destacados de la noche: "Sabemos la calidad que tiene, es un futbolista diferencial y no nos sorprende nada el nivel que está demostrando".