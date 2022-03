Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





DANI SENABRE: "El único motivo por el que harías cambios sería para que nadie se lesionara. A Ferran le dejaría porque necesita goles"

MALDINI: "Adama podría tener minutos, pero el partido está tan resuelto que poco se puede hacer. En Osasuna hay jugadores que podrían salir para tener minutos como Brasanac".

45'. DESCANSO EN EL CAMP NOU. No se añadió ningún momento. El Barça sentenció el encuentro antes de la primera media hora gracias a un doblete de Ferran, uno de ellos de penalti, y a otro gol de Aubameyang. Dembélé fue el asistente en dos de los goles.

Manolo Oliveros elige a Ferran Torres, a Dembélé y a Moncayola como los mejores. Los mejores Ferran y Dembélé y Moncayola

Pedro Martín, sobre el colegiado De Burgos Bengoetxea: "Ha estado bien. Ha pitado un penalti que ha sido claro".

Descanso en el Camp Nou 3-0.



51 goles del Barça en esta Liga.



El Barça ha llegado a 50 goles en las 34 últimas ligas (desde que se quedara en 49 en 1987-88).



Madrid (37) y Barça (34) son los equipos que han llegado a los 50 goles en más ligas seguidas de Primera. — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 13, 2022

41'. Disparo alto de Ferran desde la frontal del área.

Busquets (33 años) llega a los 800 partidos en el fútbol profesional:

667 Barça

133 España



Ha marcado 18 goles en estos 800 partidos.



Busquets ha logrado la barbaridad de 561 victorias (70%) en el fútbol profesional. — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 13, 2022

35'. Lo intentó de nuevo Dembélé que volvió a poner el balón para Aubameyang, pero el balón se fue largo para Herrera.

33'. SENABRE: "El Barcelona tiene que apretar y darse un festín. El Barça lo necesita. No es para ser cruel con Osasuna"

30'. Aubameyang estuvo a punto de aprovecharse un lío de la defensa de Osasuna dentro del área, pero su chut se fue pegado al palo derecho de la portería de Herrera.

29'. Disparo de Nacho Vidal dentro del área que el balón se va fuera. El jugador de Osasuna estaba en fuera de juego.

27'. GOOOOOOOL DEL BARCELONA. GOOOOOOL DE AUBAMEYANG. Centro de Dembélé desde la derecha y Aubameyang se lanza en el primer palo para hacer el tercero.

3-0 Barça-Osasuna Minuto 27. Gol de Aubameyang a pase de Dembélé.



Aubameyang ya es segundo.



Máximos goleadores del Barça en esta Liga:

10 Memphis Depay

5 Luuk de Jong y Aubameyang — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 13, 2022

23'. La tuvo Ferran para hacer el tercero que se fue perfilando en la línea del área, pero el balón se fue a córner. Un córner que despejó Osasuna.

DANI SENABRE: "No me importa que Ferran esté en el Clásico, pero por Adama, no por Dembélé"

Teniendo Adama buenas cualidades, Dembelé es muchísimo mejor. Maneja las dos piernas, juega por dentro. Otro nivel — Julio Maldonado (@MundoMaldini) March 13, 2022

21'. GOOOOOOOL DEL BARCELONA. GOOOOOL DE FERRAN. Gran acción de Dembélé que avanzó con el balón y al llegar a la frontar del área filtró el balón al desmarque de Ferran que superó por bajo de las piernas a Herrera.

2-0 Barça-Osasuna Minuto 21. Otro gol de Ferran Torres, ahora a pase de Dembélé.



Primer doblete de Ferran Torres en el Barça.



Barça y Atlético son los equipos que han marcado 2 goles en un partido de esta jornada. — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 13, 2022

20'. Primera llegada de Osasuna por la banda derecha que acabó con un centro de Moncayola buscando a Kike García, pero Ter Stegen salió por alto para quedarse con el balón.

18'. Ocasión para el Barcelona. Pase colgado de Alves hacia el punto de penalti donde apareció Aubameyang que no llegó en perfectas condiciones y con la puntera disparó flojo a las manos de Herrera.

17'. MALDINI: "Pedri ha aparecido muy poco y eso es señal que el Barça no está jugando a un buen ritmo".

15'. Tarjeta amarilla a David García por una acción sobre Ferran. Falta a casi 30 metros que puso en juego Alves, y tras un intento de jugada ensayada, el balón se fue lejos tras un centro de Ferran.

14'. GOOOOOOOL DEL BARCELONA. GOOOOOL DE FERRAN TORRES. El 19 del Barcelona engañó a Herrera lanzando a la izquierda del guardameta que se fue a su derecha.

1-0 Barça-Osasuna Minuto 14. Gol de Ferran Torres de penalti.



4 goles de Ferran Torres con el Barça:

2 en Liga (1 de penalti)

1 en Copa

1 en UEFA (de penalti) — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 13, 2022

12'. Penalti a favor del Barcelona por el derribo de Nacho Vidal sobre Gavi cuando el jugador culé entraba en el área. Amarilla para Nacho Vidal

Penalti de Nacho Vidal sobre GaviEFE





10'. Disparo de Dembélé con la izquierda justo a la línea del área tras un fallo de la defensa de Osasuna y su chut se fue pegado al palo izquierdo del guardameta rojillo.

9'. DANI SENABRE: "Alves hizo un buen partido contra el Atlético, pero nada más. La afición está con Alves, pero..."

Piqué llega a los 600 partidos con el Barcelona





Piqué (35 años) es el quinto jugador que llega a los 600 partidos oficiales con el Barça.



Los 6 jugadores con más partidos en el Barça son canteranos:

778 Messi

767 Xavi

674 Iniesta

667 Busquets

600 Piqué

593 Puyol — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 13, 2022





7'. Córner a favor del Barcelona desde la banda derecha que Alves puso en juego y la defensa navarra consiguió despejar el peligro en un primer momento.

91 partidos de competición oficial entre Barça y Osasuna:

53 victorias y 203 goles del Barça

19 victorias y 78 goles de Osasuna

19 empates



El Barça ha marcado 51 goles en sus 14 últimos partidos ante Osasuna. — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 13, 2022

3'. El Barcelona pidió penalti por una caída de Ferran dentro del área que se internó por la banda izquierda y el jugador culé se fue al suelo.

PACO GONZÁLEZ: "No entiendo por qué en la era VAR no se castigan las piscinas".

1'. Rueda ya el balón en el Camp Nou. Es el Barça quien pone la pelota en juego.

Homenaje a la plantilla femenina de fútbol una vez conseguido el título liguero

¡Y ahora es el turno del @fcbfemeni con el trofeo de la Liga conseguido hoy mismo! ??



¡Enhorabuena, CAMPEONAAAAS! ?? pic.twitter.com/5Ran6Udh2t — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 13, 2022









Homenaje a la plantilla de baloncesto tras conquista la pasada Copa del Rey ante el Real Madrid

?? Camp Nou



?? El @fcbbasket ofrece el trofeo de la Copa del Rey



Somos #MésQueUnClub ???? pic.twitter.com/33MhCaT7j6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 13, 2022

Once de Osasuna

Once del Barcelona