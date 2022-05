Oliveros: "Hay esperanzas de ver jugar a Ansu Fati en este Barcelona"

Manolo Oliveros, narrador del FC Barcelona en 'Tiempo de Juego' destaca en Tiempo de Análisis la vuelta de Ansu Fati con el conjunto blaugrana después de más de 100 días fuera del equipo. El Barça en un "mal" partido ha conseguido llevarse los tres puntos ante el Mallorca gracias a los goles de Memphis Depay y Sergi Busquets. Los de Xavi Hernández "casi pedían la hora" en un encuentro que "lo mejor de todo es que consiguen los tres puntos para mantener la segunda posición".

"Otro partido malo del Barça, pero lo mejor de todo es que consigue tres puntos que le mantienen en la segunda posición de la tabla clasificatoria. Lo mejor también, seguramente, la primera parte de Gavi, el buen partido de Memphis Depay, el sonido atronador, los aplausos para Ansu Fati y para Dembélé, pero sobre todo para Ansu Fati cuando han salido en el minuto 29 de juego de la segunda parte porque hay esperanzas de verle jugar. Sin embargo, Ansu no ha tocado ni una pelota, Dembélé ha estado espeso. El Barça en definitiva al final casi, casi pedía la hora, después de ese gol de Raíllo en el minuto 34 de juego de la segunda parte. Mal el Barça, lo mejor el resultado y la esperanza de ver de nuevo, ojalá, en mejor forma a Ansu Fati que hoy ha reaparecido después de más de 100 días de ausencia en el estadio del FC Barcelona".

El Barça se impuso (2-1) al Mallorcaen la jornada 34 de LaLiga Santander celebrada en el Camp Nou, donde la afición culé celebró una victoria cómoda para ser segundos en solitario y el regreso tras lesión de Ansu Fati, a pesar de que los baleares recortaron en el tramo final sin mucho más peligro.

El equipo de Xavi Hernández aprovechó el empate del Sevilla para quedarse con la segunda plaza con 66 puntos, por los 64 de los andaluces y 61 del Atlético. Mientras, en una jornada en la que todos por abajo sumaron, el Mallorca sigue dependiendo de sí mismo para salvarse, pero ve la zona de descenso a un punto.

El Barça tuvo un partido bastante plácido ante su público, después de tres derrotas seguidas que le dejaron sin objetivos jugosos esta campaña. La segunda plaza es lo que le queda al equipo de Xavi y salieron motivados, no como ante el Rayo. El Mallorca, con sus tres centrales y una línea de atrás adelantada, dejó mucho hueco atrás que aprovecharon mucho los locales.

Memphis, que hizo uno de sus mejores partidos con el Barça, abrió la lata cerca de la media hora, y en la segunda parte, Busquets hizo el 2-0. Con cierta relajación, el ambiente festivo por la entrada en la recta final de un Ansu Fati de vuelta cuatro meses después, Raíllo recortó distancias en un gran centro de Salva Sevilla.

Con 10 minutos por delante, el equipo de Javier Aguirre se lo tomó con demasiada calma y no llegó a inquietar a un Barça que, con algo más de exigencia, igual hubiera visto los fantasmas de los últimos partidos. La 'Champions' está encaminada para un cuadro azulgrana que comenzó avisando con Aubameyang a los cinco minutos.

Ferran, también a la espalda de los centrales, tuvo la suya, mientras Fer Niño pudo sorprender a los catalanes en una buena combinación de los de Aguirre. Araújo marcó en fuera de juego, pero a renglón seguido, en otro pedazo hueco que encontró Memphis, el neerlandés batió a Sergio Rico (1-0). En ese instante, Piqué pedía el cambio, de nuevo resentido de las molestias que arrastra.

Antonio Sánchez tuvo la última del Mallorca, en una contra que pudo llevar más peligro. La reanudación fue también del Barça, o más bien de un Memphis muy motivado. Ferran se estrelló en el palo y Busquets, recogiendo un rechace en la frontal, hizo el 2-0 con la zurda. El equipo de Xavi perdonó la goleada, con Ferran negado en otro gol anulado por fuera de juego.

El Camp Nou celebró el regreso de Ansu Fati pero el internacional español no tuvo ocasión de brillar. En vez de eso, al Barça le tocó concentrarse atrás tras ceder el 2-1 de Raíllo. No tuvo que sufrir tampoco el equipo de Xavi, que acerca el objetivo de estar en la próxima Champions y hacerlo como segundo, después de que el Real Madrid celebrara ya el título liguero.

El entrenador del Barça,Xavi Hernández, lamentó que"era un partido para ganar 3-0", pero puntualizó que igualmente está"satisfecho" tras vencer por 2-1 al Mallorca en el Camp Nou. "Estoy bastante satisfecho, sobre todo por la victoria porque era crucial. También por el juego. Pero hemos sufrido 10 minutos a causa del gol del Mallorca por errores nuestros que hemos hablado durante la semana. Pérdidas y faltas innecesarias", dijo el técnico azulgrana.

