Manolo Lama: "El Atlético ha dicho adiós a LaLiga y el Real Madrid ha cogido un asa del título"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' de la victoria de los blancos ante el Atlético de Madrid (2-0), con goles de Benzema y Asensio. Los de Ancelotti continúan con una gran racha de victorias que les hace estar con trece puntos más que el Atleti y dieciocho más que el Barcelona:

"El Real Madrid ha ganado porque cuando eres más efectivo en las dos áreas, lo normal es que te lleves el partido. El Madrid ha sido mejor en el área del Atleti, ha tenido la genialidad de Benzema y el gran contrataque de Marco Asensio; y ha sido mejor en su área, con las buenas paradas de Courtois. El Atleti ha dominado más en la segunda parte y lo ha intentado pero también es cierto que el Real Madrid se ha replegado porque quería salir a la contra. El partido estaba así así pero el Madrid tiene más pegada y defensivamente es más bloque que el Atlético. Esto es un triunfo de campeonato, por lo importante que es y porque asegura casi casi el campeonato de Liga. Trece puntos, aunque el Atleti tiene un partido menos, son demasiados puntos. Me atrevería a decir que el Atlético ha dicho adiós a LaLiga y que el Real Madrid ha cogido un asa del título".





El Real Madrid pone la directa hacia el título liguero

El Real Madrid superó (2-0) al Atlético de Madrid para apuntarse el derbi este domingo en el Santiago Bernabéu que centraba los focos de la jornada 17 de LaLiga Santander, un golpe en la mesa más para los de Carlo Ancelotti, líderes en números y estado de forma.

El técnico italiano ha dotado de una convicción defensiva vital a los suyos, bien juntos para marchar sin sufrir cada vez que salta al campo últimamente. Para eso también está un Thibaut Courtois que lo para todo, hasta la última con la cara a Joao Félix. En el otro área, Vinicius da el mejor nivel de su vida, esta vez asistente en los goles de Benzema y Asensio, uno en cada parte.

El Madrid es líder con 42 puntos, 13 más que el Atlético aunque con un partido menos los rojiblancos. Los de Diego Pablo Simeone se quedan cuartos y ven alejarse a un Madrid lanzado que mete 18 puntos al Barça. La reconquista blanca marcha de manera inmejorable sobre todo gracias a la insistencia de Ancelotti desde su llegada en ser un equipo fiable y solidario atrás. En las últimas dos semanas, el Madrid despachó a Sevilla, Athletic Club, Real Sociedad, Inter de Milán y ahora Atlético sin encajar ni un gol.

Courtois tuvo su manita de intervenciones habituales, pero el Atlético vivió impotente. El inicio no trajo dominador claro, intensidad de derbi pero poco más, hasta que una mala salida de balón de Koke trajo el 1-0. El Madrid montó su ataque con la idea clara de buscar a Vinicius, y el brasileño encontró a Benzema, la sociedad que somete a la gran mayoría de rivales madridistas.

Ancelotti: "Lo que más me ha gustado del partido es Modric; es un jugador extraordinario"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló en Movistar de la victoria en el Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid, que deja a los de Simeone a trece puntos. El italiano mostró su felicidad por continuar la gran racha que ha llevado a consolidar el liderato de LaLiga: "Contento, era un partido contra un rival fuerte y lo hemos manejado bien, con la calma y confianza que tenemos en este momento, con la solidez atrás y la efectividad arriba. Nos ha sorprendido un poco que hayan jugado un 4-4-2 pero después del primer gol el partido estaba controlado".

Carlo Ancelotti en el área técnica del Santiago Bernabéu durante el derbi madrileño | EFE





Sobre el partido, reconoció que la gran actuación de Modric fue lo que más le gustó; además, aclaró que retiró en el descanso a Benzema simplemente para no forzar, después de que el francés haya sido duda toda la semana: "Lo que más me ha gustado es Modric, los tres puntos, la solidez atrás, Courtois...Modric ha hecho un partido espectacular en todos los sentidos, con personalidad, carácter; un jugador extraordinario. Benzema estaba bien ayer, se ha cargado un poco al final del primer tiempo y he preferido evitar riessgos, como con Carvajal".

Por último, no quiso descartar a ningún equipo de cara al título de Liga: "Hasta ahora lo hemos hecho muy bien, tenemos una buena racha pero el problema es que la Liga no se ha acabado. No descarto a nadie. El Atleti tiene calidad y carácter, nunca muere".