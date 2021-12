Ancelotti: "Lo que más me ha gustado del partido es Modric; es un jugador extraordinario"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló en Movistar de la victoria en el Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid, que deja a los de Simeone a trece puntos. El italiano mostró su felicidad por continuar la gran racha que ha llevado a consolidar el liderato de LaLiga: "Contento, era un partido contra un rival fuerte y lo hemos manejado bien, con la calma y confianza que tenemos en este momento, con la solidez atrás y la efectividad arriba. Nos ha sorprendido un poco que hayan jugado un 4-4-2 pero después del primer gol el partido estaba controlado".

Sobre el partido, reconoció que la gran actuación de Modric fue lo que más le gustó; además, aclaró que retiró en el descanso a Benzema simplemente para no forzar, después de que el francés haya sido duda toda la semana: "Lo que más me ha gustado es Modric, los tres puntos, la solidez atrás, Courtois...Modric ha hecho un partido espectacular en todos los sentidos, con personalidad, carácter; un jugador extraordinario. Benzema estaba bien ayer, se ha cargado un poco al final del primer tiempo y he preferido evitar riessgos, como con Carvajal".

Por último, no quiso descartar a ningún equipo de cara al título de Liga: "Hasta ahora lo hemos hecho muy bien, tenemos una buena racha pero el problema es que la Liga no se ha acabado. No descarto a nadie. El Atleti tiene calidad y carácter, nunca muere".