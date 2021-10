Juanma Castaño: "Es un problema localizado en Barcelona con el Barça; lo tiene que solucionar en el Clásico"

El Camp Nou vivió con el Barça-Valencia su primer partido con un 100% de aforo permitido desde el inicio de la pandemia del coronavirus y 47.317 espectadores se dieron cita en el estadio. El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha valorado en Tiempo de Análisis la poca presencia de gente "en uno de los grandes partidos de la temporada".



"Muy buenas desde el nuevo estudio central de la Cadena COPE donde cada noche hacemos El Partidazo. Encantados de estrenar casa aunque cambie el envoltorio la esencia, lo de dentro, va a seguir siendo básicamente lo mismo. Esta semana quería destacar lo que ha ocurrido en el Barça-Valencia. No hablo de polémica, alineaciones, resultado… hablo de la posibilidad de que hubiera el 100% de público en el estadio, y que de 98.000 personas acudieran al campo 47.000. En un Barça-Valencia. Estamos hablando de uno de los grandes partidos de la temporada".



"Estamos hablando del primer día en el que la afición del Barça podía ir en masa a ver a su equipo. El porcentaje es muy bajo, sensiblemente inferior a lo que se podía esperar. El Barça no está bien, se ha ido Messi, futbolistas importantes en los últimos años… pero algo pasa, hay una desconexión con el público en Barcelona para que la gente no vaya al campo. Hay 20.000 socios que han renunciado a su carnet este año. Y hay otros muchos socios que ni se lo han cedido al club ni lo usan. Hay una bolsa de gente en Barcelona apática que es muy mala para afrontar los partidos de casa. Encima ha bajado el turismo, con lo cual, menos gente todavía en el campo. Creo que es un problema de Barcelona. No sé si se va a dar en otros sitios".



"Por ejemplo, en Donosti, una fiesta tremenda en la grada. En el Wanda, con el Atlético de Madrid, también hay buen ambiente. Así que insisto creo que es un problema localizado en Barcelona con el Barça. Esto lo tiene que solucionar el próximo domingo en el Clásico. Veremos cuál es el ambiente del estadio con el Barça y con un partido contra el Real Madrid".

El delantero neerlandés del FC Barcelona, Memphis Depay, durante el calentamiento previo al encuentro frente al Valencia en el estadio del Camp Nou, en Barcelona.





ANSU FATI LIDERA LA REMONTADA ANTE EL VALENCIA

El FC Barcelona sumó tres importantes puntos tras imponerse por 3-1 en el Camp Nou al Valencia en un partido donde continuó evidenciando que necesita mejorar en su fútbol, pero que le sirvió para coger ánimo de cara al Clásico del próximo domingo.

El equipo de Ronald Koeman necesitaba no fallar ante su público después de su pobre imagen antes del parón en el Wanda Metropolitano y aunque no brilló en exceso en lo futbolístico, sí demostró que con Ansu Fati y Memphis Depay mejora ostensiblemente en lo ofensivo. El de José Bordalás, por su parte, dejó buenos momentos y llegó a ir por delante en el marcador de forma breve, pero terminó encadenando su quinta jornada sin ganar.





? @ANSUFATI ?



?? Regreso a la titularidad 344 días después

?? en 4? partidos esta temporada — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 18, 2021





"LOS ESTADIOS DE CATALUÑA VOLVERÁN A PERMITIR EL 100% DEL AFORO"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció que se eliminarán en Cataluña la mayoría de restricciones que afectan a las actividades culturales, deportivas y a la hostelería, pero se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla en espacios interiores.