Joseba Larrañaga: "Ha sido un golpe bajo para el Real Madrid, pero el liderato es muy cómodo"

Del elogio a señalado. El técnico Carlo Ancelotti es el gran señalado del Clásico. Un batacazo para la historia en un 0-4 que deja tocado al entrenador del Real Madrid. Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, ha valorado en Tiempo de Análisis las consecuencias de la goleada encajada en el clásico ante el Barcelona para el italiano.

"¡Hola! ¡Muy buenas! Aquí estamos con la resaca del derbi. Un derbi menos trascendental, supuestamente, de lo que se podía suponer después por la situación en la clasificación. Pero estamos metidos en un ritmo de vida y, el fútbol es no es ajeno, en el que la ansiedad nos lleva a tener que tomar decisiones drásticas. Es lo que le pide el cuerpo a uno. Incluso a lo largo de la jornada se ha estado hablando de la posibilidad de que haya soluciones drásticas en el Real Madrid con la figura de Ancelotti. No las habrá y es lógico. Hay que asumir estas cosas con mucha más tranquilidad tendiendo en cuenta que es parte de una temporada que ya veremos cómo termina. Si todo es más o menos normal, con el título del Real Madrid. Es verdad que la euforia se ha instaurado en Can Barça. Motivos tienen para ello ya que el recital de ayer fue espectacular y veníamos de una situación muy delicada. En el Madrid ha sido un golpe bajo, por supuesto, pero no puede esconder que el liderato es muy cómodo. Si todo sale bien terminará con el título de Liga para el Real Madrid y ya veremos hasta donde llega en la Champions. Después habrá que hacer los análisis. En el Madrid tienen muy claro que si Ancelotti gana uno de los dos grandes títulos seguirá en un club absolutamente renovado. Así que un poco de tranquilidad, un poco de mesura y las decisiones cuando haya que tomarlas que es a final de temporada".













Confianza en Ancelotti

En apenas once días, el tiempo que separa la remontada europea ante el PSG al clásico del fútbol español, la figura de Carlo Ancelotti experimenta los extremos en los que se instala la exigencia de un banquillo como el del Real Madrid. Del elogio a la crítica. De dar por hecha su continuidad a depender de los títulos conquistados a final del curso. El técnico italiano es el gran señalado del clásico.









La figura de 'Carletto' salió tocada de un partido que sin la trascendencia de puntos por la diferencia existente, podía marcar en caso de una inferioridad tan evidente. Un batacazo para la historia en un 0-4 que pudo ser mayor si no es por Thibaut Courtois, tiene trascendencia en las altas esferas del Real Madrid, donde cada derrota es un terremoto.

Una metamorfosis en 134 días

Desde su llegada el 6 de noviembre de 2021 hasta culminar su primera gran obra maestra como entrenador en el Santiago Bernabéu (0-4), Xavi Hernández ha cambiado la cara del Barcelona, que en 134 días ha vivido una metamorfosis en el juego, el rendimiento de sus futbolistas y el estado de ánimo del club.









El técnico egarense aterrizó en el banquillo del Camp Nou en la jornada 14 de LaLiga con su equipo noveno en la tabla, alejado de los puestos de la Liga de Campeones y más cerca del descenso que de la primera posición.

Cuatro meses y medio después, el Barça se ha afianzado en las posiciones de la Liga de Campeones, está a tres puntos del Sevilla -segundo clasificado- con un partido menos y, pese a quedar apeado de los octavos de final de la 'Champions', se ha postulado como el favorito para ganar la Liga Europa.