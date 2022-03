Ancelotti sigue teniendo la confianza del club

En apenas once días, el tiempo que separa la remontada europea ante el PSG al clásico del fútbol español, la figura de Carlo Ancelotti experimenta los extremos en los que se instala la exigencia de un banquillo como el del Real Madrid. Del elogio a la crítica. De dar por hecha su continuidad a depender de los títulos conquistados a final del curso. El técnico italiano es el gran señalado del clásico.

La figura de 'Carletto' salió tocada de un partido que sin la trascendencia de puntos por la diferencia existente, podía marcar en caso de una inferioridad tan evidente. Un batacazo para la historia en un 0-4 que pudo ser mayor si no es por Thibaut Courtois, tiene trascendencia en las altas esferas del Real Madrid, donde cada derrota es un terremoto.

Ancelotti se inculpa por la derrota: "Es mi culpa. Han jugado mejor que nosotros y nos han ganado" Carlo Ancelotti, en Movistar: "Lo sentimos porque es El Clásico, es duro para la afición porque es perder contra el Barça. Pero no hay que hacer drama por este partido". 20 mar 2022 - 23:30

A pesar de ser esa persona señalada por la derrota del Real Madrid, y que empezaran a surgir diferentes rumores sobre su futuro, nuestro compañero Melchor Ruiz ha informado este lunes en Deportes COPE que desde el club se sigue confiando en el técnico italiano.

Por supuesto que dentro del equipo blanco hay enfado por lo de este domingo ante el Barça, pero también por otros partidos como el de la ida ante el PSG o el del Athletic en Bilbao.

Están convencidos que durante este parón de selecciones que tanto el cuerpo técnico como los jugadores van a reflexionar para que no se produzca una derrota como la de anoche que fue histórica en lo negativo para el Real Madrid.

11 jugadores han sido llamados con sus respectivas selecciones, el resto de la plantilla tiene dos días de vacaciones para empezar a preparar el partido del sábado 2 de abril en Vigo ante el Celta a partir del miércoles.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, asumió la responsabilidad de la goleada encajada en el Clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, al admitir que falló en su planteamiento.

"El planteamiento no ha sido bueno y no ha salido bien, no lo he planteado bien para ganar el partido. El Barcelona ha sido mejor y ha merecido ganar, no tengo problemas en asumir la responsabilidad porque he fallado en este partido", aseguró en rueda de prensa.

"No hago drama, es una derrota que nos hunde porque sabemos lo importante que es el partido contra el Barcelona, para la afición sobre todo. Lo sentimos mucho pero tenemos que seguir adelante, entrenar bien y tener tranquilidad, equilibrio. Nos hunde esta derrota pero tenemos nueve puntos de ventaja sobre el segundo y tenemos que tener equilibrio", añadió.

