Joseba Larrañaga: "No hay que alarmarse con el papel de los equipos españoles en Europa"

El fútbol español sólo contará con dos representantes en los cuartos de final de los torneos europeos, tras que el Sevilla fuese el único que lograse el pase en la jornada europea de este jueves. Una situación que plantea la pregunta sobre el papel de los equipos españoles en Europa, un tema del que habla Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de Cope, en Tiempo de Análisis. Para él, solo estamos ante un problema coyuntural.

"Se han cumplido los peores pronósticos: nos hemos quedado con el Sevilla como único representante en la Europa League. Ni el Villarreal ha pasado, cuando traía un buen resultado de Bélgica. Tanto la Real en la segunda parte como el Betis en la primera y el Villarreal en la segunda han hecho todo lo posible por superar estas eliminatorias, excepto marcar el gol, que es lo que hay que hacer para ganar los partidos. Cuando no metes las ocasiones tan claras que tienes, pues al final eso te condena, sobre todo ante equipos europeos. Y por lo tanto nos quedamos solo con el Sevilla, que también las ha pasado canutas para estar en la siguiente ronda. No creo que sea un problema estructural del fútbol español, que haya bajado el nivel y que el resto de los equipos europeos estén mejor, sino que creo que es un problema coyuntural. No ha salido bien la cosa este año, y se queda con el Real Madrid como único representante español en la Champions y el Sevilla en la Europa League. Pero si tenemos en cuenta el currículum de las últimas ediciones, en los últimos años en las competiciones europeas, yo creo que el balance para los equipos españoles es bueno, y no creo que haya que alarmarse, porque el año que viene volverán a estar ahí. Así que toca afinar un poquito, y tener ese cuajo que ahora mismo no tienen muchos equipos, como por ejemplo la Real, para afrontar retos importantes como la Roma de Mourinho. A ver si hay suerte en el sorteo para Real Madrid y Sevilla"

Italia, la liga dominante en cuartos

Italia, con la presencia del Juventus y el Roma entre los ocho mejores, ha reafirmado en la Liga Europa la consolidación de la mejoría del fútbol transalpino tal y como ha sucedido también en la Liga de Campeones, donde ha situado a tres de los ocho supervivientes de los cuartos de final.

Son el cuadro de Massimiliano Allegri y de Jose Mourinho dos de los grandes aspirantes al título de un torneo cuyo tramo final se conocerá este viernes, en el sorteo previsto en Nyon a las 13.00 horas y donde quedarán definidos los cuartos de final, las semifinales y el equipo que ejercerá de local en la final del 31 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

El Sevilla, seis veces campeón y único representante del fútbol español, puede quedar emparejado, además de con el Juventus o el Roma, con el Manchester United, el Sporting portugués o el Bayer Leverkusen alemán de Xabi Alonso, otros de los pretendientes al éxito en el torneo. El Feyenoord neerlandés y el St. Galloise belga completan la relación de supervivientes en el torneo.

Los cuartos de final se disputarán el 13 y el 20 de abril y las semifinales el 11 y 18 de mayo. La final será en el Puskas Arena Budapest 31 mayo.



Mourinho: "Hay seis equipos italianos en cuartos"

José Mourinho estaba muy satisfecho con el rendimiento de su equipo en el Reale Arena, no vio peligrar en ningún momento la eliminatoria y cree que la clasificación a cuartos confirma el crecimiento del fútbol en Italia, el que más representantes tiene en competiciones europeas en este momento.

"Estoy muy contento con pasar a cuartos porque además es un prestigio para el fútbol italiano. Cuando me preguntan desde Portugal les contesto que hay seis equipos en cuartos de final de todas las competiciones o sea que máximo respeto al fútbol italiano", declaró tras el encuentro el preparador del Roma.

Resumió el choque contra la Real, declaró que sus jugadores "entraron bien al primer tiempo con un gol anulado, bien anulado, pero que sirvió para apagar el entusiasmo del estadio y del rival" y que en el tramo final, a pesar del empuje de la Real, vio controlado el encuentro "con dos goles de ventaja que supimos gestionar".

Destacó al centrocampista Cristante, que recuperó muchos balones y no perdió ninguno, y resaltó que "cuando él no juega es una realidad que tenemos dificultades pero si está fresco tienes una contribución doble, se ha preparado solo para este partido y su inteligencia táctica le ha permitido hacer un gran partido", valoró del centrocampista de su equipo.