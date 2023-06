Tomás Guasch: "Joselu nos ha ahorrado la turra de las viudas del streamer'

El mercado de verano ha empezado ya, y uno de los animadores del mercado está siendo el Real Madrid. De manera indirecta, tras la marcha de Karim Benzema. Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para hablar de dos nombres: Joselu y Mbappé. Y de la selección. Y del Barça. Como siempre, Guasch no tiene miedo a decir lo que piensa.

"Hola. Ayer, Italia... pues hoy, 'El Italiano', de Pérez Reverte, magnífica compañía para estas tardes. Bueno, dos hombres: Joselu, Mbappé, nos alegran 'la caló', que ya llega.

Joselu, uno de los goles más importantes de la historia de la Selección. Hay que darle las gracias a él y al resto de muchachos que hicieron posible el magnífico triunfo contra la peor Italia desde la posguerra. Desde la posguerra pública, pero bueno, le ganamos. Gol a la altura de los de Zarra, Iniesta, Torres... en fin, de los grandes goles en la historia de la Selección, porque nos ha ahorrado la turra de las viudas del 'streamer', que hubiera sido extraordinario. Ayer eliminan a España y hubiera sido un coñazo terrible, y no está el tiempo a 40 grados para soportar según qué historias.

Total: finalistas de la Nations League esta, nos veremos con Croacia, Modric y etcétera. Y Mbappé. Poquito más allá quiero ir. Vamos a ver. Si este acaba viniendo al Madrid, el fichaje lo tendrá que pagar la Liga de Fútbol Profesional. ¿Cuánto cuesta, 200? Toma, aquí los tienes. Queridos: aquí ha llegado Bellingham, un magnífico jugador... pero quién va a ver LaLiga española. Si se nos van Monchi y Kang In Lee... vamos a ver. Sí es tan importante el fichaje de Mbappé para el Madrid, como para el Villarreal, el Sevilla o el Espanyol de Barcelona. Que está en Segunda División, que ya volverá. ¿Qué gancho vamos a tener para sacarle 40, 80 o 200 euros a un tío por una entrada? Si viene para acá, fiesta mayor. El Madrid tiene mucho dinero: claro, porque genera lo que 14 o 15 equipos de LaLiga. Lo genera y lo gestiona bien. Y eso le permite fichar, hacer un estadio nuevo, un crédito, lo voy pagando... Oiga, el misterio no es que el Madrid tenga dinero. El misterio es haber arruinado al Barça. Eso es lo que tiene mérito.

Otra máquina de hacer dinero el Barça, pero se lo han cargado los cuatro listos. Hace cuatro días cobraron 222 millones por Neymar, gastaron 300 en Coutinho y Dembélé. Crearon un precedente en Figo, 10.000 millones de pesetas les dio el Madrid, 12.000 pagaron poco después por Overmars, Petit y Gerard. Si lo vengo diciendo de hace mucho tiempo. Al final va a resultar más interesante que presida un tío de Utah o un jeque con turbante que uno de Sabadell. Estos son los misterios. Joselu, Mbappé... y 'El Italiano'"

Joselu asegura que no piensa en el Real Madrid

Joselu Mato aseguró que no piensa en su futuro y en la posibilidad de firmar un año de cesión al Real Madrid, centrado en la selección española y la final de la Liga de Naciones que disputará España gracias a su gol, que dio el triunfo anoche ante Italia en semifinales.

"He sido un currante del fútbol, he tocado las tres mejores ligas del mundo, he disfrutado y aprendido mucho de cada una. La española es la que más se adapta a mi juego. Todo me ha llegado a esta edad (33 años), lo estoy disfrutando muchísimo y quiero seguir haciéndolo", aseguró en sala de prensa.

"De los rumores de mi futuro no quiero hablar, prefiero centrarme en lo que estoy disfrutando aquí. Fue un día muy bonito ante Italia, pienso en la final y a partir de la semana que viene veremos lo que pasa", añadió.

El PSG va en serio con la venta de Mbappé

El París Saint-Germain está realmente dispuesto a traspasar a su estrella Kylian Mbappé este verano, según insiste el club en la prensa francesa, incluso si eso supone comenzar un nuevo proyecto deportivo a partir de cero.

Después de que el jugador confirmase el pasado lunes su deseo de no renovar su contrato y dejar el club al final de la próxima temporada, el PSG reitera su objetivo de no permitir que su jugador insignia, uno de los mejores del mundo, se marche gratis.

"La puerta estará abierta. Hemos comenzado la fase 2 del nuevo proyecto, que se basa sobre el colectivo y no sobre lo individual. Si tenemos que reconstruir, lo haremos", asegura una fuente del club este miércoles en L'Equipe.

El mismo mensaje se destila en Le Parisien, medio predilecto del PSG para enviar sus recados: si el jugador rechaza prolongar su contrato, será traspasado este mismo verano.