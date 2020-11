Rubén Martín: “Para mí, el Atlético es el principal candidato al título de Liga”

Rubén Martín, narrador del Atlético de Madrid en Tiempo de Juego, opina desde el Wanda Metropolitano de las opciones del equipo rojiblanco de ganar el título de Liga después de ganar 1-0 al Barcelona gracias a un gol de Carrasco que deja al Atleti nueve puntos por encima de los hombres de Ronald Koeman:

"Casi siempre estoy de acuerdo con Maldini y me ha dicho al descanso que si ganaba el Atleti al Barça, pasaba a ser el principal candidato al título de Liga y para mí, también. El Atleti le saca nueve puntos al Barça y tres al Real Madrid, con un partido menos. No es una distancia definitiva pero es un equipo fiable, que solo ha perdido un partido con el Bayern. Lleva todas las temporadas de Simeone con números de campeón en defensa, con cuatro zamoras de Oblak; y este año con números de campeón en atgaque. Hay que ver cómo va la Real Sociedad y el Sevilla, el Barça parece que va a sufrir toda la temporada y el Madrid no parece ese equipo regular que vaya a hacer 90 puntos, y una Liga con menos de 90 puntos, cualquiera de ellos puede llegar. La lesión de Piqué es la mala noticia, crucemos los dedos para que sea lo menos posible; pero también se le ha lesionado Sergi Roberto y se queda a nueve puntos del Atleti. Para mí, el Atlético es el principal candidato al título de Liga".

El Atleti ganó 1-0 con gol de Carrasco

Con la expresiva naturalidad que ha asumido su nuevo estilo, el Atlético de Madrid superó también sus complejos ante el Barcelona, al que ganó sin matices, mejor que un rival herido, lejos del nivel que se le presupone, nada constante y doblegado por un doble error que aprovechó Yannick Carrasco (1-0). Primero el fallo en el control de Gerard Piqué -luego en el segundo tiempo se retiró lesionado aparentemente de gravedad en la rodilla derecha- y después la salida exagerada o incomprensible, por la distancia que recorrió fuera de su portería, de Ter Stegen, facilitaron el único gol del partido al borde del descanso.

El detalle que solucionó el triunfo del equipo rojiblanco, pero no puede ser una excusa para un Barça al que faltó agresividad, intensidad y personalidad. También juego, aunque su esprint final le acercó a un empate impensable minutos antes. A nueve puntos del Atlético, la reflexión es necesariamente inmediata. Todo lo contrario que para el bloque de Simeone, que crece sustancialmente. No es una victoria sin más para el Atlético. Supone la indudable confirmación de esa "evolución" palpable de esta temporada, más allá de la explicación de la presencia de Luis Suárez -este sábado era baja por Covid-19. También la reafirmación de sus números de líder. Y la primera vez que gana Simeone a ese adversario en el campeonato. Al decimoctavo intento. Eso le da aún más dimensión a su triunfo, como las 24 jornadas seguidas invencible en la Liga o como los 19 encuentros oficiales que ya acumula invicto en el Metropolitano.

Y no es una derrota sin más para el Barcelona. En tiempos de reestructuración, tanto ruido extradeportivo y una irregularidad evidente sobre el terreno, es una duda razonable en el proyecto de Ronald Koeman. Aparte de altibajos, los resultados reflejan más que eso: ha ganado sólo uno de sus seis encuentros más recientes de Liga. Nada habitual ni asumible en un club de su nivel y exigencia. El Atlético ha mutado. No hay mejor evidencia que su partido contra el Barcelona. Había habido ejemplos este curso, pero siempre queda esa duda de los partidos grandes. Éste lo era. Y no hubo paso atrás. Ni se encerró ni renunció a la pelota como tantas otras veces contra los azulgranas. Muchas veces la quiso y la jugó para ganar, sin ningún matiz, sin ninguna reserva y con toda la determinación, aunque también manejó otros registros, como el contraataque.

Piqué y Sergi Roberto, lesionados

El central del Barcelona Gerard Piqué, que se retiró lesionado en la rodilla derecha en el minuto 62 del partido contra el Atlético de Madrid (1-0) sufre "un esguince en la rodilla derecha" aunque está "pendiente de más pruebas", según informó el club azulgrana.

"Gerard Piqué tiene un esguince en la rodilla derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión", aclaró el Barcelona a través de la red social Twitter.

EFE

La lesión de Piqué se produjo en un ataque del Atlético, en el que el argentino Ángel Correa, que venía trastabillado por Jordi Alba, se cayó sobre la rodilla derecha de Piqué y rápidamente dio muestras de mucho dolor.

El central azulgrana se retiró caminando pero sin flexionar la rodilla derecha, y fue sustituido rápidamente por el estadounidense Sergiño Dest.

ÚLTIMA HORA ‼



Gerard Piqué tiene un esguince en la rodilla derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión



S. Roberto tiene una lesión muscular en el recto femoral del muslo derecho. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión pic.twitter.com/CrkwAjMDh7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 21, 2020

Por su parte, el Barcelona informó de que Sergi Roberto, que se hizo daño tras un disparo a puerta en los instantes finales, sufre "una lesión muscular en el recto femoral del muslo derecho", y también está pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión.