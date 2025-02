La pregunta que se hace Tomás Guasch sobre los audios del VAR de la polémica jugada entre Carlos Romero y Mbappé: "¿Por qué 12 días?"

La Federación Española de Fútbol ofreció al Real Madrid escuchar los audios tan pedido por el conjunto blanco del partido ante el Espanyol. Eso sí, la Federación no les va a enviar esos audios, sino que se van a tener que desplazar hasta el CTA para poder escucharlos.

La semana pasada, Juanma Castaño entrevistó al presidente de la RFEF Rafael Louzán en El Partidazo de COPE y le preguntó sobre si enviaría al Real Madrid esos audios, y ya dijo que "debemos hacer lo que se hace habitualmente pero no veo mal que la RFEF de todo lo que tenga porque no hay nada que ocultar. No sé si eso se va a mal utilizar de manera perversa".

El Real Madrid irá el próximo lunes a las 10:00h a la sede de la CTA para escuchar esos audios de la polémica jugada entre Mbappé y Carlos Romero. Un hecho, que lleva a preguntarse a Tomás Guasch: “¿Por qué están 12 días para darle el vídeo?”.

Hasta llegar a este punto el Real Madrid envió una carta a la RFEF, Rafael Louzán, y al Consejo Superior de Deportes (CSD) una reclamación formal por la que considera "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR".

"Los hechos ocurridos en este encuentro han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral", denuncia el Real Madrid en su escrito, en el que se queja por el gol anulado a Vinicius y por la dura entrada del jugador del Espanyol Carlos Romero a Mbappé que no fue castigada con tarjeta roja.

Entrada de Carlos Romero sobre Kylian Mbappé

"Lo sucedido en el RCDE Stadium representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado, en el que las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado", añadió.

De hecho, los árbitros presentes en la jugada, fueron mandados a la 'nevera' y no estuvieron presentes en ningún partido de la 23ª jornada.

daniela caracas y mapi león

Además, en este tiempo de opinión, el colaborador de COPE también hizo menció a lo sucedido entre la jugadora del Espanyol y, Daniela Caracas, y la del Barcelona, Mapi León.

“Estamos a 3 minutos de que la culpable es la jugadora del español, la colombiana Daniela”, dijo sobre este tema. Cabe recordar que lo último que se sabe del presunto tocamiento en las partes íntimas de la jugadora del Espanyol es el apoyo de algunas de sus compañeras.

Acción polémica entre Mapi León y Daniela Caracas

Lo hicieron a través de un vídeo compartido por el club, el vestuario insiste en condenar este episodio. "Sobre todo, por el bien del fútbol femenino, esperemos que esto no vuelva a suceder", ha afirmado la blanquiazul Carol Marín, acompañada en las imágenes por Ainoa Campo, Lice Chamorro y Judit Pablos.

Las futbolistas del cuadro blanquiazul han insistido en su respaldo a la futbolista colombiana, que por el momento no se ha pronunciado públicamente tras lo sucedido: "Queremos mostrar nuestro absoluto apoyo a nuestra compañera Daniela Caracas, que es una excelente profesional".

