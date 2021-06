Poli Rincón: "Me quedo con lo positivo y con los cambios que ha hecho Luis Enrique"

España se reconforta y reafirma su optimismo tras golear 5-0 a Eslovaquia en la última jornada del Grupo E. Ahora, el próximo lunes en el estadio Parken de Copenhague, el desafío de los octavos de final frente a Croacia. El comentarista de Tiempo de Juego, Poli Rincón, ha valorado en Tiempo de Análisis el pase a octavos y la 'manita' a Eslovaquia del conjunto de Luis Enrique en esta Eurocopa.



"¡Hola a todos! Estoy muy contento y feliz. Creo que vosotros también. Por fin ha llegado la victoria que teníamos en mente y, además, con una goleada magnífica. Es verdad que nos viene bien para los jugadores, el cuerpo técnico y para la gente. Ha sido una victoria tan buena – es verdad que es Eslovaquia pero hemos metido cinco goles – y hemos hecho cosas muy importantes. Me quiero quedar con lo positivo y con los cambios que ha hecho Luis Enrique. En este caso hemos tenido la suerte de descubrir a Sarabia, Azpilicueta y, por supuesto, la vuelta de Busquets. El juego de Sarabia fue extraordinario, lo hizo todo bastante bien y el equipo mejoró muchísimo. Este partido ha sido muy importante, ya no por la victoria, por lo que se descubrió en este partido. Es una selección versátil, con jugadores de muchas maneras y que se pueden cambiar cosas. Hay que pensar en Croacia. Tenemos en mente que tanto Francia como Alemania estuvieron a punto de perder con Hungría. Esta no es una Eurocopa fácil. Me quedo con lo positivo. España ganó 5-0, es la mayor goleada de la Eurocopa y todos tenemos que estar muy felices. Un abrazo muy fuerte a todos".





Manita de España a una débil Eslovaquia para pasar como segunda de grupo y citarse en octavos con Croacia Dos autogoles de Dubravka y Kucka y los tantos de Laporte, Sarabia y Ferran dieron el triunfo (0-5) a España que el lunes (18:00) se medirá a Croacia en octavos en Copenhague. 23 jun 2021 - 17:03







La reacción de Sarabia

"Ha sido un año difícil para mí", expresó Pablo Sarabia, promotor del incontestable triunfo de la selección española frente a Eslovaquia (0-5), porque provocó el primer tanto, porque marcó el tercero y dio el cuarto para volver "a sentir" el gol dos meses y medio después de su última diana con el París Saint Germain, entre la confianza de Luis Enrique Martínez.



Titular por primera vez en esta Eurocopa 2020, con participación en los dos encuentros precedentes, su reacción también fue la de España, dirigida hacia los octavos de final con una victoria indispensable y enfrentada a Croacia en la siguiente ronda con una actuación decisiva del extremo, que surgió por la derecha como una de las cuatro novedades por las que apostó Luis Enrique Martínez.





Más jugadores implicados

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, ha dado minutos a 20 de sus 24 futbolistas en la Eurocopa 2020, con tan solo dos jugadores de campo sin debutar, José Luis Gayá y Diego Llorente, y ha repartido más los minutos respecto a las últimas participaciones de España en Eurocopas para llegar a octavos de final con un desgaste menor.













