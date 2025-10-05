La verdadera preocupación en el Barça para Josep María Minguella está en la defensa, y no solo por la derrota frente al Sevilla: "No sé si es porque no está Iñigo o porque el centro del campo no sabe"

El Sevilla protagonizó una tarde inolvidable en el Sánchez-Pizjuán, goleando al Barcelona con un contundente 4-1 en un partido que dominó de principio a fin.

El Sevilla ganó a un Barça irreconocible, que comenzó pronto a imponerse con un parcial de 2-0 antes de que Rashford, que marcó su primer gol en LaLiga, recortara distancias antes del descanso.

Lewandowski, ya en la segunda mitad, falló un penalti, y el equipo de Hansi Flick terminó por descoserse en el tramo final del encuentro. El Sevilla, lejos de conformarse con el 2-1, redondeó la goleada en el tiempo añadido: primero, con un gol de Carmona el 92' y otro tanto de Akor Adams en el 98', asistido por Ejuke, que cerró una fiesta sevillista inolvidable.

El Barcelona perdió el liderato en favor del Real Madrid y mostró una versión muy pobre, lastrado por errores defensivos y la falta de claridad en ataque, lo que hizo saltar las alarmas de Josep María Minguella, uno de los dos comentaristas invitados por Paco González para la retransmisión del partido en Tiempo de Juego.

Para Minguella lo más preocupante de este Barça es que, a pesar de haber sumado muchas victorias en este arranque de la temporada, se da la circunstancia de que "siempre ha recibido goles".

"Estoy recordando en el campo del Levante, donde perdíamos 2-0. Al final, todos los equipos nos meten goles, lo cual quiere decir que el sistema defensivo será o porque no está íñigo, o porque los dos centrocampistas del medio campo no saben defender o lo que sea. Y estos los contrarios saben cómo aprovecharlo", apuntaba un Minguella que tenía muy en cuenta que el Barcelona solo ha podido mantener la portería a cero en tres de diez partidos disputados: frente al Mallorca, el Valencia y el Getafe.

La única medida que puede tomar el Barcelona, para Minguella, es "buscar una manera en la que los contrarios no te metan tantos goles, porque en ese caso estás obligado a hacer no uno, sino más de uno para poder, y eso es algo que no siempre se consigue", sentenció.