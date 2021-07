Poli Rincón: "Muchos tendrán argumentos para decir que no nos merecemos estar en semis, pero lo hemos luchado"

Poli Rincón, exjugador internacional con España y actual comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE analiza la clasificación de España para las semifinales de la Eurocopa y él es optimista y está convencido de que España se clasificará a la final de esta Euro.

"Aquí estoy encantado y feliz y además estoy disfrutando mucho con el periódico porque empiezas a leer y ahora resulta que la única que está aquí es España. Estamos en semifinales y vamos a Londres, pero España, no Francia, no Portugal, No Alemania, todas esas selecciones que eran todas la pera limonera, pero resulta que todas están en su casa, ¿el ‘Grupo de la Muerte’? Está en su casa, todas y España sigue su camino. Poquito a poquito ya hemos llegado a las semifinales y esto quiere decir que es el principio de lo que está por llegar. Vamos a llegar a la final sin ninguna duda. Italia es un digno rival y de los que más me preocupa y más difícil, por supuesto, pero España tiene este año cosas que muchas veces no las ha tenido

Unai Simón, en los penaltis, mete a España en las semifinales contra Italia España sufrió para derrotar a Suiza en los penaltis tras un partido que acabó 1-1. Dos paradas de Unai Simón a Schar y Akanji y el gol decisivo de Oyarzabal sellaron el pase. 02 jul 2021 - 16:49

¿Qué dicen que tenemos suerte? Pues claro que tenemos suerte, porque la suerte hay que buscarla y España la está buscando desde el principio, y si tú no la buscas…es como cuando quieres que te toque La Primitiva sin echar el boletito, tienes que echar el boletito, porque si no echas el boletito no te toca y España lo está echando todos los días en todos los partidos y por eso estamos donde estamos por el trabajo, por la fuerza, por la seguridad que tienen ellos mismos y por la confianza y eso es lo que está haciendo que España esté donde está.

Yo sé que muchos podrán tener muchos argumentos para decir que no nos merecemos estar aquí, pero no, señores, estamos aquí porque nos lo hemos merecido, porque lo hemos luchado y porque lo queremos con toda nuestra alma

Asique desde aquí os mando a todos un beso muy fuerte, esperamos a Italia el martes y si Dios quiere estaremos hablando otra vez y estaremos en la final. No tengáis ninguna duda, creed en España que lo está haciendo extraordinariamente bien".













Italia-España, primera semifinal

Italia y España disputarán la primera semifinal de la Eurocopa 2020, tras superar a Bélgica y a Suiza, respectivamente, en los cuartos de final.

El encuentro se disputará el martes en el estadio londinense de Wembley, que albergará las dos semifinales y la final.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

- Resultados de los cuartos de final (hora CET, -2 GMT):

. Viernes 2-jul

Suiza 1 - ESPAÑA 1 (1-3 penaltis) (San Petersburgo)

Bélgica 1 - ITALIA 2 (Múnich)

- Semifinales:

. Martes 6-jul

21.00 Italia - España (Londres)

. Miércoles 7-jul

21.00 Ganador 48 - Ganador 47 (Londres)