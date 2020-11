Joseba Larrañaga, el presentador de El Partidazo de COPE los viernes y de #Vamos de Movistar, nos habla de 'su' Real Sociedad y del fin de semana que llega, sin fútbol de Primera pero con grandes eventos polideportivos: “Estamos todos llevándonos las manos a la cabeza porque no tenemos fútbol de Primera este fin de semana, ‘vaya drama’, no sé cómo vamos a aguantar hasta el próximo lunes sin llevarnos un partido a la boca. Sé que os vais a sentir huérfanos porque no vais a poder ver a la Real Sociedad este fin de semana, el equipo que mejor juega en Primera, pero así nos da tiempo a paladear y degustar un poco más lo que está haciendo; lo digo para los buenos aficionados al fútbol. Pero hay muchísimas cosas de las que vamos a hablar y que vamos a contar este fin de semana, que es muy muy atractivo. Tenemos la Liga Smartbank, que nos va demostrando cómo algunos equipos van apuntado muy alto aunque estemos en la primera parte de la temporada; tenemos a Jon Rahm muy bien situado en el Master de Augusta, a ver si es la primera vez que se lleva al chaqueta verde; tenemos la posibilidad de ver a Hamilton ser campeón por séptima vez, igualando a Schumacher en títulos mundiales, ya ha rebasado su número de victorias; tenemos la posibilidad de que Joan Mir, con su Suzuki, se convierta en campeón del mundo de MotoGP en Cheste; tenemos baloncesto… no nos van a faltar atractivos. Y tenemos a la selección española, que luego se nos llena la boca cuando consigue los éxitos, y tiene un partido importante ante Suiza. Vamos a disfrutar del fin de semana, el fútbol de primera volverá, y vamos a divertirnos con otras cosas que no están nada mal”.

Fin de semana con Segunda División

Juan Ramón Anquela e Iván Martínez, que han llegado a los banquillos de Alcorcón y Real Zaragoza, respectivamente, debutan en una jornada en la que destacan un derbi madrileño, otro canario y dos duelos entre aspirantes al ascenso como Sporting-Rayo y Girona- Mallorca.

Anquela ha vuelto ocho años y medio después de su marcha al club con el que logró algunos de sus mayores éxitos profesionales como la eliminación en Copa del Rey del Real Madrid en 2009, el ascenso a Segunda en 2010 y la disputa de la promoción de ascenso a Primera en 2012. Ahora el contexto es radicalmente distinto. El Alcorcón, colista con cuatro puntos, decidió prescindir de Mere Hermoso, que deja al equipo tras ocho derrotas consecutivas. El debut de Anquela se producirá en un derbi en Butarque contra el Leganés, que lleva tres victorias consecutivas en su estadio y cinco de seis como local esta campaña.

La plantilla del Alcorcón, en Santo Domingo, en el partido de LaLiga Smartbank frente al Tenerife (@LaLiga)

Iván Martínez también debuta en el banquillo del Zaragoza esta jornada. Lo hace tras dar el salto del filial al primer equipo. Su primera prueba es contra el Real Oviedo, que está solo tres puntos por encima del descenso que acaricia el conjunto maño.

Llegamos con la maleta llena de ilusión, sabiendo que no era un reto fácil, y nos marchamos con respeto a la institución y al zaragocismo, con la sensación de haberlo dejado todo en este breve camino. Suerte para el futuro @RealZaragoza. — Rubén Baraja (@RubenBaraja) November 10, 2020

El líder, el Espanyol, visita el estadio Fernando Torres con la pareja formada por Raúl de Tomás y Adrián Embarba como principal amenaza para el Fuenlabrada, que buscará la sorpresa para seguir una semana más en los puestos de promoción. A esa zona se encaramó la pasada jornada el Almería tras su victoria en Vallecas. El conjunto andaluz va lanzado, encadena seis partidos sin perder y se ha metido de lleno en la pugna por los puestos de ascenso a los que quiere entrar el Mirandés, que no ha ganado en ninguna de sus últimas tres salidas.

Otro equipo que también ha protagonizado una remontada destacada las últimas semanas ha sido el Lugo, que vio frenada su buena racha desde la llegada al banquillo de Mehdi Nafti al perder la pasada jornada con el Espanyol. Esta semana el conjunto gallego recibe al Albacete, que está en una situación muy delicada al cerrar los puestos de descenso, aunque el cuadro manchego confía en sumar su primera victoria a domicilio del curso en el Anxo Carro y tomar algo de aire.

El Girona, lastrado por la baja por lesión del uruguayo Christian Stuani, encadena tres empates consecutivos y buscará el triunfo en Montilivi contra uno de los equipos más en forma del campeonato, el Mallorca de Luis García Plaza, segundo de la tabla con solo dos goles en contra. Ponferradina y Málaga, separados solo por dos puntos, se miden en busca de un triunfo que enderece su irregularidad y les permita seguir merodeando los puestos de promoción para no quedarse rezagados. El partido será especial para Jon Pérez Bolo, que alcanzará los cien partidos como técnico del equipo berciano.

Más comprometida es la situación del Sabadell, penúltimo de la tabla, que visita Las Gaunas para medirse a un Logroñés que poco a poco se ha ido despegando del descenso y ve en este partido una buena oportunidad para dar un salto. Igual le ocurre al Cartagena, que con Rubén Castro en racha, con siete goles esta campaña, visita a un Castellón en apuros, que encadena seis derrotas seguidas.

Las Palmas y Tenerife disputarán un derbi con tres puntos en juego vitales para ambos, puesto que el arranque de temporada no ha sido bueno y están más cerca del descenso que de la zona alta. La jornada la cerrarán Sporting de Gijón y Rayo con un duelo de aspirantes al ascenso que llegan a la cita lamentándose de sus respectivas derrotas de la última jornada. Será, además, un partido en el que ambos conjuntos pondrán a prueba su olfato goleador. El serbio Uros Djurdjevic lleva ya seis tantos esta campaña con el conjunto asturiano mientras que el Rayo suma 188 minutos sin marcar y en cinco de sus once encuentros no ha perforado la portería rival.

Fin de semana polideportivo

Como dice Joseba Larrañaga, este fin de semana se celebran grandes eventos polideportivos en los que se pueden decidir campeonatos mundiales. Lewis Hamilton luchará por conseguir su séptimo título mundial, igualando así a Michael Schumacher; Joan Mir podría ser campeón del mundo de MotoGP en el Circuito de Valencia. Además, este jueves comenzó a disputarse el Masters de Augusta, en el que Jon Rahm es uno de los principales favoritos para llevarse la chaqueta verde y donde no puede estar Sergio García, infectado por coronavirus.