Lalo confirma a Iván Martínez hasta final de temporada

"Iván Martínez es el entrandor del Real Zaragoza". Así de claro ha sido Lalo Arantegui hace unos minutos a la hora de comparecer ante los medios en la Ciudad Deportiva añadiendo que "no está de manera provisional". Ha admitido, nada más comenzar la comparecencia, que se ha llamado a Víctor Fernández, pero la respuesta del exentrenador del conjunto blanquillo ha sido que no.

Ante la insistencia en esta cuestión, ha sido más directo: "Más tajante no puedo ser. A veces estamos más centrados en prensa rosa que en otra cosa. Ahora mismo la actualidad del Real Zaragoza es Iván Martínez. Le tengo mucho respecto a Víctor Fernández, siempre tendrá la puerta abierta, pero su respuesta de momento ha sido. La confianza es tanta en Iván Martínez que estamos convencidos de que va a cambiar la dinámica del grupo".

Sobre el cuerpo técnico, ha esquivado la pregunta sobre la incorporación de Javi Suárez al cuerpo técnico de Martínez. "No me interesa lo que no sea constructivo. Iván necesitaba un entrenador para el día a día y por encima de cualquier polémica está el Real Zaragoza y si considero que es buena para Iván, me olvido, y Javi está aquí porque el director deportivo ha pensado que sería buena".

Lalo también ha tenido buenas palabras para Rubén Baraja: "El cuerpo técnico anterior se ha dejado la vida, lo que nos falta es tener más peso ofensivo en los partidos. La destitución ha llegado demasido pronto, pero creemos mucho en la capacidad de las personas, en Iván Martínez y estamos convencidos de que va a cambiar la dinámica del grupo".

Y en esa línea, ha admitido que echarlo no ha sido sencillo porque "no es un buen trago destituir a un entrenador, y más en el caso de Rubén. He visto cómo se han dedicado al club y venía avalado por cómo lo hicieron en Tenerife. Aquí no han salido las cosas pero no será por el trabajo que han realizado". Sin embargo, ha recordado que "cuando en el fútbol no hay resultados, las cosas casi siempre terminan así. Es un trago amargo que a ningún director deportivo le gusta tomar".

En este sentido, ha querido recalcar: "El Consejo de Administración siempre ha permitido máxima libertad y apoyo en todas las decisiones. Tengo la sensación de máximo apoyo y de que estamos a tiempo de cambiar la situación. Nos ponemos nerviosos demasiado pronto. Para nada me preocupa mi situación".

CONFIANZA EN LA PLANTILLA

Sobre el equipo, Lalo sigue apostando por los jugadores que, actualmente, conforman el primer equipo: "Confiamos en la plantilla y no puedo aventurarme a qué pasará dentro de dos meses. No vaticino una revolución en el mercado de invierno, sobre todo porque no tenemos los recursos para hacerlo". Asímismo dice que "no me arrepiento de decisiones que hemos tomado, sobre todo en salidas".

Admite que "no tuvimos pretemporada y sabíamos que nos iba a costar. Otros proyectos similares también están arrancando poco a poco. Quedan 30 partidos y estamos a tiempo de todo".

