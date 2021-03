Miguel Rico: “No sabemos si lo de Laporta es la solución, pero es un paso para sacar al Barça de donde estaba”

Miguel Rico, comentarista del Barcelona en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habló en 'Tiempo de Análisis' de la victoria de Joan Laporta en las elecciones para la presidencia del Barcelona, por delante de Víctor Font y Toni Freixa:

"La cosa ha ido como más o menos veníamos suponiendo y Laporta ha sumado más votos que los otros dos candidatos. Está legitimado por la masa social del Barcelona para sacar adelante su programa. Espero que no pase como la última vez, cuando vimos una foto similar, cuando Laporta y Rosell se abrazaron y parecía que todo iba a ser bonito, tranquilo y sosegado y meses después estaban en los tribunales enfrentándose en una guerra durante siete años. Se abre un abanico de carpetas para el nuevo presidente y para los que han perdido; espero que todos los activos que han ido explicando durante la campaña para conseguir mayores ingresos para el Barcelona se pongan a disposición de la nueva Junta y que la nueva Junta no vea enemigos en el exterior y los del exterior no vean enemigos dentro. Que dejen de ponerse la zancadilla porque el Barcelona está para levantarse y andar con paso ligero, no para entorpecerse el camino entre barcelonistas como ha pasado. No sabemos si lo de Laporta va a ser la solución pero es un paso para sacarle de donde estaba, de cuatro meses de inmovilismo, con el club paralizado, una época durísima en el apartado económico y deportivo. Por suerte para Laporta parece que el equipo está levantando cabeza y eso le permitirá centrarse en lo urgente: Volver a tener liquidez para que el Barça siga compitiendo con los mejores del mundo".

Joan Laporta, nuevo presidente del Barcelona

Joan Laporta se proclamó este domingo nuevo presidente del FC Barcelona, al sumar 29.830 votos (el 57,63%), con el 99,36% del escrutinio completado.

Joan Laporta, nuevo presidente del FC Barcelona

Segundo en estos comicios fue Víctor Font, con 16.848 votos (el 31,84%), y tercero, Toni Freixa, con 4.724 apoyos (el 9,13%)

�� "Es bueno que Messi haya venido a votar, es un culé más" pic.twitter.com/i4XWVi0RRA — Tiempo de Juego (@tjcope) March 7, 2021

Un total de 55.765 socios, el 47,26% de la masa social con derecho a voto, participaron en al elecciones a la presidencia del club azulgrana, pese a celebrarse en mitad de una pandemia.

Víctor Font: "Remar contra Laporta ha sido complicado

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha asegurado que "remar contra Laporta" y algunos errores cometidos ha sido "complicado", y ha celebrado el entendimiento que ha habido junto a Toni Freixa para ir a felicitar a Laporta tras confirmarse su victoria. "Partíamos con desventaja. Con la irrupción de Laporta y con la situación que vive el club, era una decisión muy natural y fácil. Y remar contra Laporta ha sido complicado. Hemos luchado también contra algunos errores propios, y aún así miles de barcelonistas creen que el Barça del futuro debe ser como lo vemos nosotros", valoró a los medios tras comprobar que Laporta es el nuevo presidente.

"Nos vamos con una sensación agridulce, los resultados no son los que esperábamos porque habíamos trabajado para ganar. Pero que nos hayan votado tanta gente, nos hace sentir que las raíces del Barça del futuro quedan hoy plantadas y son sólidas", apeló Font, líder de 'Sí al Futur'.

Además, con casi un 32 por ciento de apoyo, sigue con ilusión por trabajar por el Barça del futuro. "Tenemos que reflexionar. He aprendido que los proyectos pueden salir bien o mal, que de las derrotas también se aprende. Mi ilusión para seguir trabajando sigue intacta. Tengo el convencimiento de seguir intentar ayudando al club a construir ese futuro que visualizamos", se sinceró.

En cuanto a Xavi Hernández, que debía ser su 'general manager', cree que sería bueno que Laporta contara con él. "Cuando hicimos una apuesta con algunos activos, dijimos que nos haría ilusión que esta apuesta la hubieran hecho otros. Xavi es un activo único del barcelonismo y ojalá vuelva al Barça lo antes posible", auguró.

Sobre la unión entre los tres candidatos, tras la jornada electoral, la celebró. "Es lo que el Barça se merece. El Barça del futuro también tiene esto de remar todos juntos. Tenemos que estar orgullosos de ver que, después de unas elecciones con rivalidad, los candidatos nos felicitemos y estemos juntos, detrás del presidente. Dada la situación en la que está el club, ver que los tres candidatos están dispuestos a sumar y a felicitar al presidente y ponerse detrás suyo, es una señal para hacer que los culés estén orgullosos", concluyó en este sentido.

Font y Freixa, felicitaciones a Laporta y su candidatura y abrazo a tres bandas

Los candidatos a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font y Toni Freixa han felicitado a Joan Laporta y a los miembros de su candidatura 'Estimem el Barça', dado que con el avance del recuento de los votos parece clara la victoria de quien fuera presidente de la entidad entre 2003 y 2010, y que repetirá mandato en un segundo periodo.

Empieza la fiesta en la candidatura de Joan Laporta

"Felicitar al presidente Laporta por esta victoria que no admite discusión. Ahora tenemos que apoyar al presidente, como hicimos en 2016 y esta vez no será una excepción", aseguró Toni Freixa a BarçaTV, poco después de, como Víctor Font, felicitar a Laporta y a su equipo.

En un gesto de deportividad y de cordialidad, visto durante toda la campaña, tanto Víctor Font como Toni Freixa entraron al 'box' del equipo de Joan Laporta a felicitar a los presumiblemente ganadores. Antes, en la explanada de los tres 'boxes', hubo abrazos entre los tres candidatos y diferentes miembros de los tres equipos.