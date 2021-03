Miguel Ángel Díaz: "España está obligada a ganar después del empate ante los griegos"

La selección española afronta este domingo el segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Después del tropiezo ante Grecia, el combinado que dirige Luis Enrique está obligado a corregir los defectos mostrados ante los griegos si no quiere complicarse el acceso directo al próximo Mundial. Miguel Ángel Díaz, periodista que sigue la actualidad de la Selección Española, habla en Tiempo de Análisis sobre el partido que disputará España en Tiflis y la rueda de prensa del seleccionador español.



"En el Estadio Boris Paichadze mañana juegan Georgia y España. En torno a 16.000 espectadores se van a dar cita en este estadio donde se está entrenando el equipo de Luis Enrique, que ha hablado hace unos minutos. Ha dicho que Gerard Moreno, el delantero del Villarreal, se espera que entrene con normalidad aunque no va a forzar. Sinceramente creo que no va a jugar. No ha especificado los minutos que tendrá el capitán Sergio Ramos. Ha vuelto a hacer una defensa a ultranza de su equipo defensivamente. Dice Luis Enrique que el partido del pasado jueves en Granada es el mejor defensivamente de uno de sus equipos en toda su carrera. Ha insistido en que hay que mejorar ofensivamente. Mañana va a haber cambios, como Jordi Alba o Pedro Porro. España está obligada a ganar después del empate ante los griegos. Un nuevo tropiezo nos complicaría el acceso directo hacia el Mundial de Qatar. De momento hemos jugado en tres ocasiones contra Georgia y en las tres hemos ganado. En este estadio con Vicente del Bosque en el banquillo, en 2012, España solo ganó por 0-1 con un gol de Roberto Soldado en los últimos minutos del partido. Recordemos que va a pitar el rumano Petrescu y que hay un advertido en la Selección: Íñigo Martínez. Si viera una amarilla no podría jugar el próximo miércoles ante Kosovo en Sevilla". ​



�� ¡¡ESTAMOS EN DIRECTO!! | Disfruta de los primeros minutos del entrenamiento oficial de la Selección española desde el estadio Dinamo Arena de Tiflis. #SomosEspaña#SomosFederaciónhttps://t.co/ERA5ovjtZs — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 27, 2021





"El mejor partido a nivel defensivo"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, espera que Georgia repita ante España la identidad que mostró ante Suecia y no se encierre en su terreno como hizo Grecia, rival ante el que incidió que faltó frescura ofensiva pero sus jugadores hicieron "el mejor partido a nivel defensivo" que recuerda en su carrera como entrenador.



"No sé lo que hará Georgia ante nosotros, contra Suecia propuso y generó más ocasiones de gol pero perdió. Estamos preparados para cualquier escenario, el de Grecia se puede dar", manifestó en rueda de prensa en el escenario del encuentro en Tiflis.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

��️ @LUISENRIQUE21: "El partido de Grecia a nivel defensivo es de un nivel muy alto. Haciendo ayudas y estando pendiente de las transiciones"



➡️ "El equipo ha de atacar con frescura sin problemas. Debemos marcar la diferencia en ataque y defensa".#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/TpKQCFIJuQ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 27, 2021

Los jugadores españoles tras el encuentro de clasificación para el Mundial Qatar 2022 ante Grecia.Miguel Ángel Molina | EFE

Un triunfo en cinco partidos

La Selección de España suma tan solo una victoria en los últimos cinco partidos: fue ese 6-0 ante los germanos. Lo demás, tres empates (1-1 ante Holanda, 1-1 ante Suiza y 1-1 ante Grecia) y una derrota (0-1 frente a Ucrania). Es algo que no sucedía desde 2006, hace quince años.