Manolo Oliveros señala los partidos en rojo del Barcelona tras vencer al Huesca: "Hay Liga, hay emoción"

La victoria del Barcelona ante el Huesca en el partido de LaLiga Santander no es una más. Al menos, como apuntó Manolo Oliveros, narrador del partido en Tiempo de Juego: "Son tres valiosos puntos del Barça frente al Huesca. El Barça se acerca al Atlético de Madrid". Y advierte de los partidos que todo culé tiene señalados en rojo en sus calendarios: "Entre las once jornadas que quedan hay dos visitas tremendas: una, la del Atletico de Madrid al Camp Nou y otra salida del Barça a Valdebebas, frente al Real Madrid. Hay Liga, hay emoción".

Oliveros va más allá del resultado, 4-1, de anoche ante el Huesca, actual colista de la clasificación: "Se vivió otra jornada histórica: Messi igualaba a Xavi Hernández, con 767 partidos disputados con la camiseta del FC Barcelona. Además, hacía dos golazos, y otro más de Griezmann: un ‘tirazo’ por toda escuadra de la portería de Álvaro".

���� Xavi Hernández felicita Leo Messi pel nou rècord de l'argentí!!https://t.co/KdtvpZRqF9pic.twitter.com/KsIxn4CyCg — Esport3 (@esport3) March 15, 2021

Y, por si fuera poco, Mingueza se estrena "como goleador en una noche memorable, tres puntos con los que hay Liga". La próxima cita, este próximo fin de semana, en Tiempo de Juego, contra la Real Sociedad en Anoeta.

Koeman recuerda: "Siempre he dicho que hay mucha Liga"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, insiste en su mensaje de esperanza: "Siempre he dicho que hay mucha Liga", y destaca que el equipo haya reaccionado bien durante las últimas jornadas, recortando puntos al Atlético de Madrid: "El equipo está confiado en que podemos luchar, pero no podemos perder más puntos porque ya hemos perdido bastantes".

Ronald Koeman, en rueda de prensa (FC Barcelona)

De todos modos, Koeman ve "dificilísimo" no fallar en lo que resta de campeonato. "Hay muchos equipos que nos pueden complicar la vida y también depende de nosotros si seguimos con este nivel. No hay ni un partido fácil y cuando no estás bien puedes perder puntos".

Cuatro puntos de distancia tras 27 jornadas

Quedan once jornadas para la conclusión del campeonato. El Atlético de Madrid lidera la clasificación con 63 puntos. Tiene tan solo cuatro puntos más que el Barcelona, con 59.

Detrás están Real Madrid, con 57 puntos y Sevilla, con 51, a expensas de resolver su partido contra el Elche. Ese enfrentamiento directo entre colchoneros y culés puede marcar el devenir del campeonato.