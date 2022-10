Manolo Oliveros: "Noche negra en Champions y todo el foco está puesto en Xavi"

Manolo Oliveros, narrador de los partidos del Barcelona en 'Tiempo de Juego', analiza el empate que ha logrado el Barcelona en los últimos minutos ante el Inter (3-3) tras ir perdiendo hasta en dos ocasiones, que dejan a los de Xavi con pocas opciones de pasar a los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Ha sido una decepción. Lo dicen los aficionados, lo dicen los jugadores y lo dice el entrenador. Ya lo dijo ayer en rueda de prensa. y sobre todo dice también que, para Europa, no da más de sí este Barça. Este Barça, incomprensiblemente, debería de dar más de sí. Con todo lo que se ha gastado en las palancas, en Raphinha, Lewandowski.. es verdad que no estaba Koundé. Con todo ese gasto, esa inversión de la directiva, ahora el foco está en Xavi. Y Xavi seguramente no ha sabido afrontar esa responsabilidad, o no ha tenido tiempo de activar mucho mejor a los jugadores, sobre todo en las noches como hoy. Ayer, seguramente, veía el marrón que se le podía venir encima, y decía que le gustaba más jugador que entrenador en este partido, porque sabe de la responsabilidad. El foco ahora está en Xavi, al que le han dado casi todo, el 90% de lo que ha pedido esta temporada".

Xavi: “La Champions está siendo cruel con nosotros”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que “la ‘Champions’ está siendo cruel” con el equipo azulgrana después de no pasar del 3-3 ante el Inter de Milán en el Camp Nou en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y complicarse mucho el pase a los octavos de final.

Xavi no tuvo ningún problema en admitir que lo sucedido este miércoles en el Camp Nou supone un golpe muy duro para el Barça: “La palabra sería crueldad. En la segunda parte no hemos salido con el nivel de activación suficiente y cuando eso pasa es un error del entrenador. Asumo la responsabilidad. Estoy contrariado y enfadado”.

Jordi Cruyff: "Cuando encajas tres goles en 'Champions' suele ser mala señal"

El director deportivo del Barcelona, Jordi Cruyff, lamentó los tres goles encajados en el empate contra el Inter de Milán (3-3), algo que, en su opinión", "suele ser una mala señal" en la Liga de Campeones.

En declaraciones a Movistar Liga de Campeones, Cruyff se mostró convencido de que su equipo ganará los dos próximos partidos contra el Bayern y el Viktoria Pilsen, si bien admitió la dificultad de clasificarse para los octavos de final al depender de los resultados del equipo italiano.

"Cuando encajas tres goles en Champions suele ser una mala señal. Sabemos que tenemos ciertas bajas, el equipo tiene que jugar de una manera diferente y estas cosas pasan. A veces falla el que tira y el otro (el defensa). Ganamos todos y perdemos todos", analizó el director deportivo del Barça.

Cruyff calificó el resultado de "decepción", si bien celebró que el equipo azulgrana lo haya dado "todo" hasta el último segundo en un partido que cambió, según dijo, con el gol del empate del Inter (1-1) en la reanudación.