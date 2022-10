DIRECTO | Barcelona 1 - 0 Inter de Milan; Dembélé abre el marcador en una buena primera mitad del Barça

45+2' Raphinha llega tan revolucionado para evitar un córner, que su acción acaba provocando un saque de esquina a favor del Inter. Senabre: "Doy por buena esta acción de ir como loco si luego sigues como un loco en ataque".

45+1' Falta peligrosa a favor del Barça, que cuelga Raphinha, el balón quedó muerto para Gavi y Bastoni despeja. Minguella: "El Inter pide la hora ya".

45' Se añaden cuatro minutos.

43' ¡Uy, Raphinha! Onana sale con el puño hacia adelante, despeja en corto y el rechace para Raphinha, se marcha fuera por poco, tras buscar la escuadra del segundo palo.

40' ¡GOL DEL BARCELONA! ¡GOL DE DEMBÉLÉ! Raphinha sube hasta el banderín de córner, la pone en horizontal a Sergi Roberto, que la empuja por bajo al centro del área, donde entra con fuerza Dembélé y supera a Onana. BARCELONA 1 - 0 INTER

39' ¡Onana saca una mano vital en un mano a mano contra Pedri!

38' Otra internada peligrosa del Barça por la derecha, entre Raphinha y Lewandowski, y el centro del polaco dice el árbitro que va a saque de puerta.

37'Oliveros: "Se apaga un poco el partido". Minguella: "Es normal, se ha comenzado muy fuerte el partido, y es normal que vengan estos momentos".

35' ¡Raphinha, fuera! Lewandowski consigue centrar, tras encontrar el espacio hacia la línea de fondo y el delantero cruza demasiado el balón y desperdicia la ocasión, de las más claras para el Barça.

35' Evangelio: "El hándicap que tiene el Inter es que hoy le faltan los delanteros rápidos, los que podrían ser más peligrosos a la contra".

33' Dato de Pedro Martín: cinco partidos ha jugado el Inter de Milan en el Camp Nou con cinco derrotas en partidos de Copa de Europa.





30' ¡Bloca Andre Onana en dos tiempos a disparo de Sergi Roberto! El chut no era muy peligroso, pero el portero del Inter termina tendido en el césped y necesita asistencia médica en el tobillo. Xavi aprovecha el parón para dar instrucciones.

28' Falla el Inter un tres para dos, tras un robo a Gavi, el contragolpe lo ejecutó Dumfries y paró Ter Stegen.

26' Dembélé encuentra el espacio desde la izquierda, consigue irse al centro y chuta para lucimiento de Onana, que envía a córner con una palomita.

25' Otro tiro del Inter. Mkhitaryan probó con fuerza desde lejos, raso, pero respondió bien Ter Stegen.

21' Ojo al pique entre Dembélé y Skriniar... Primera 'tangana' tras varios contactos en jugadas consecutivas; la última, entre Skriniar y Lewandowski.

19' Protestas en el Camp Nou por el agarrón entre De Vrij y Lewandowski, cuando iba un balón aéreo desde atrás para el delantero del Barça, que acabó en el suelo sin que Marciniak pitase nada.

17' ¡Dzeko al larguero! Tras la falta a Dumfries, se sacó la falta en largo y Dzeko la enganchó de primeras y envió el balón al larguero de la portería del Barça.

16' Pisotón en el empeine de Dembélé a Dumfries.

14' Pase magnífico de Eric García entre líneas, para Pedri que pisaba el área en busca del remate, y el balón se fue a córner.

11' ¡Rapinha, fuera! Golpeo lejano que se marcha por alto. Minguella: "¡Bien, bien el Barça!"

9' ¡A punto de marcar Lewandowski! El saque de esquina va para el polaco, que remata solo en el segundo palo y la saca bajo palos Mkhitaryan.

8' Lautaro progresa en vertical y culmina la carrera con una ocasión que se va al lateral de la portería de Ter Stegen. El línea tenía el banderín levantado por previo fuera de juego.

7' Centro de Rapihna que se envenena con algún rebote, y Onana retiene con las dos manos.

4' Primer saque de esquina del partido, para el Inter, mal rematado por Lautaro de cabeza.

2' Primera gran pitada del público del Camp nou para André Onana, el portero del Inter.

1' COMIENZA EL PARTIDO. Saca de centro el Inter de Milan, que hoy viste completamente de blanco. "¡Vamos, vamos!", decía Lewandowski a sus compañeros en perfecto castellano.

20.53h.Minguella: "Es obvio que hay que jugar a 90 minutos, no volverse locos. Para mí la alineación es correcta". Senabre: "Apostamos por este once, la única duda era la de los laterales. El centro del campo y la delantera son dos líneas de gala, los sabemos de memoria. Y estoy feliz de que juegue Piqué". Fernando Evangelio valora como 'mala noticia' la vuelta de Dumfries al once del equipo italiano.

20.50h. Gran ambiente, pese a que la capacidad máxima se verá reducida por cuestiones de seguridad y por el inicio de las obras del Camp Nou.

20.48h. Al Barcelona sólo le vale ganar, y mejor si es por dos goles o más para ganar el golaverage. Minguella: "No me digas por qué, pero soy optimista". Senabre: "Vengo nervioso y moderadamente optimista. Yo era optimista hasta que vi la segunda parte del partido ante el Celta".

20.25h. Estos son los onces titulares en ambos equipos:

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric García, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Dzeko

20.20h. Está contando Víctor Navarro que los controles de acceso están siendo muy restrictivos: no vale solo la entrada para acceder al Camp Nou.





20.15h Tiempo de Juego, preparado en el Camp Nou para contar en directo el Barcelona - Inter, partido de la jornada 4 de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Después de tres jornadas, el Barcelona es tercero del grupo C con 3 puntos (una victoria y dos derrotas). Es líder el Bayern, con 9; segundo, el Inter de Milan (6 puntos); es último el Viktoria Pilsen (0 puntos).