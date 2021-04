Manolo Oliveros: "Es muy complicado ahora mismo que el Barça luche por la Liga"

El Real Madrid superó al Barcelona en un Clásico que da a los blancos más papeletas en la lucha por el título. Los de Zinedine Zidane salen líderes empatados con el Atlético, a la espera de que jueguen este domingo contra el Real Betis. El narrador del conjunto azulgrana en Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, ha valorado en Tiempo de Análisis la derrota por 2-1 en el Clásico.

“El Barça ha podido decir adiós a la Liga. Ha perdido y no dependes de ti. Si que es verdad como dice Laporta que hay que competir y luchar hasta el final y animar a los jugadores, pero si dependes de ti, amigo, es muy complicado. Creo que tiene razón Koeman – no en lo del árbitro – en decir que hemos perdido en la primera parte cuando hemos sido malos en defensa y en ataque. Y no aprendió el Barça de lo que hizo el Liverpool con el Real Madrid. Es decir de irse hacia arriba, después te vienen en velocidad y te meten 2-0. Es un planteamiento demasiado osado por Koeman cuando al final si empatas es un buen resultado para el Barça. Es verdad que la segunda mitad ha merecido empatar porque ha puesto ambición, ganas… pero no ha sido así. Luego está caliente Koeman y habla del árbitro. Creo que ha hecho bien en no pitar entre Mendy y Braithwaite como tampoco hubiera pitado penalti en el partido de la primera vuelta con 1-1 en el marcador de Lenglet a Ramos. Son detalles. Contra el detalle objetivo de añadir solo cuatro minutos en la segunda parte y depender de otros, es muy complicado que el Barça ahora mismo luche por la Liga. Tiene buenas sensaciones, tiene ambición, pero ya no depende de sí mismo. Lo ha tirado por la borda en la primera parte en Valdebebas".

Imagen del Real Madrid - BarcelonaEFE

"El penalti es clarísimo"

Ronald Koeman, entrenador holandés del Barcelona, lamentó la derrota frente al Real Madrid, criticó una acción dentro del área de Mendy sobre Martin Braithwaite, de la que dijo que fue "un penalti clarísimo", y confesó que "una vez más" tienen que callarse por la actuación arbitral.

���� @RonaldKoeman, en @MovistarFutbol



�� "Si eres del Barcelona hoy estás caliente y descontento por el arbitraje"



��️ "El árbitro tiene que acertar. El penalti es clarísimo"



�� "Una vez más tenemos que aceptar las decisiones arbitrales y callarnos" pic.twitter.com/7jmnpwCU3M — Tiempo de Juego (@tjcope) April 10, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado