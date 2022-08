Manolo Oliveros: "Lewandowski va para pichichi, es un jugador con oficio y está en un gran estado físico"

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en 'Tiempo de Juego', analiza en Tiempo Análisis la goleada del Barcelona contra el Valladolid, con los goles de Lewandowski, Pedri, Joaquín en propia puerta tras un taconazo del delantero polaco y Sergi Roberto. Con el triunfo los azulgranas suman siete puntos.

"Roberto Lewandowski ese es el titular del partido de esta noche frente al Real Valladolid. Ha marcado un gol, ha podido marcar otro, aunque dicen que se lo dan en propia puerta al Valladolid, ha tirado uno a la madera, ha elaborado, se ha asociado con los jugadores...En definitiva es un gran jugador, un jugador con oficio...¡34 años y además en forma física!, por ejemplo en el calentamiento llegaba el primero en los sprints en la carrera

Roberto Lewandowski que va para pichichi en esta temporada con el número del FC Barcelona. Además de los Demebele, Raphinha, Pedri que es una delicia verle jugar, que ha marcado uno de los goles, el segundo

Cuatro goles el otro día, cuatro goles en la tarde de hoy frente al Valladolid. El Barça carbura, el Barça muy bien.

Y la afición...más de 80 mil espectadores, están muy animados sobre todo con Robert 'el polaco' Lewandowski".

Koundé debuta en Liga con el Barcelona

El futbolista francés Jules Koundé por fin pudo debutar en partido oficial con el Barcelona en el triunfo por 4-0 ante el Valladolid en la tercera jornada de LaLiga Santander tras haber sido inscrito el sábado, y lo hizo como parte de una defensa azulgrana que tuvo de media 21,5 años, con el mismo Koundé (23), Ronald Araujo (23), Eric Garcia (21) y Alejandro Balde (18).



Koundé se estrenó como titular en el Barcelona partiendo desde el lateral derecho, una posición poco habitual para él y que no tiene dueño en el equipo catalán desde que Dani Alves se marchó en verano de 2016. De hecho, en los dos primeros partidos de Liga, ante el Rayo Vallecano (0-0) y la Real Sociedad (1-4), esta posición la ocupó otro central, Ronald Araujo.

El central dijo que ha "venido" al club azulgrana "a ganar títulos", tras su debut oficial con el equipo catalán.



“Esta victoria es importante para la confianza del equipo, ha sido un buen debut. Me he visto cómodo, con buenas sensaciones, aunque aún no tengo muchos minutos en las piernas”, añadió el exsevillista en declaraciones a DAZN.



El protagonista del partido fue Robert Lewandowski, autor de dos goles, y Koundé solo tuvo palabras de elogio hacia él: “Sabemos el jugador que hemos fichado, es un jugador 'TOP' por cómo juega y los goles que hace”.

28/8/2022

Tu debut oficial con el Barça pic.twitter.com/74klpwlgF4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 28, 2022

Xavi alaba a Koundé y Lewandowski

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ha afirmdo en rueda de prensa que Jules Koundé "puede marcar una época", tras el debut del central francés que hoy jugó en el lateral derecho.

“He pensado que Koundé debía ser más posicional en el lateral (la posición que ocupó desde el inicio hasta el minuto 60), pero se ha sentido bien y ha subido. Tiene una muy buena salida de pelota”, destacó el técnico azulgrana en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico azulgrana también ensalzó la figura de Robert Lewandowski, tras su gran partido. “Él está contento, está feliz, se siente a gusto en el equipo. Él tiene la responsabilidad de venir aquí y marcar diferencias, pero es un líder natural y habla mucho con los jóvenes. Tiene una gran madurez futbolística. De momento está espectacular”, dijo Xavi sobre el delantero polaco.