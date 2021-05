Manolo Oliveros: "Koeman también falló, y va a ser muy difícil que pueda seguir la próxima temporada"

"Se le va LaLiga al Barça". El narrador de los partidos del Barça en Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, no pudo ser más claro ni más contundente al analizar el pinchazo del Barcelona frente al Levante en la antepenúltima jornada de LaLiga Santander.

Hubo esperanzas con seguir de lleno en la lucha por el título con el 2-3 que marcó Dembélé [escucha la narración del gol por Manolo Oliveros] "pero fue cuando Ronald Koeman sacaba dos delanteros, buscando seguramente defender ese resultado, y sacó a Dembélé y Antoine Griezmann. Para mí Dembélé estuvo tremendo. Entró Dest, que tuvo la poca fortuna de resbalar en ese centro de Toño", que provocó el 3-3 de Sergio León [así lo narró Oliveros para Tiempo de Juego].

"En definitiva, meritorio el empate del Levante. El Barça ha perdido siete puntos en tres partidos". Granada, Atlético y Levante han sido los verdugos del Barcelona en las últimas tres jornadas. 'Oli' sentencia: "Así es imposible. Fallo de los jugadores... y fallo en los cambios de un Ronald Koeman que va a ser muy cuestionado y es muy complicado que pueda seguir la próxima temporada".

Koeman entiende que haya preguntas sobre su destitución

Por su parte, el entrenador del Barça, Ronald Koeman, no ocultó la preocupación de la situación al término de partido, no sólo del club, sino la suya en particular: "Los entrenadores siempre se cuestionan pero entiendo perfectamente que después de esta segunda parte hay preguntas. Lo entiendo perfectamente", dijo en rueda de prensa.

"Como entrenador eres el máximo responsable. En el descanso hemos hablado de seguir con la intensidad y mejorar cosas pero viendo la segunda parte no lo he logrado. Como entrenadores estamos tocados porque teníamos nuestras esperanzas y con un 0-2 a nuestro favor no esperas un empate", reconoció Koeman en el mismo sentido.

Por eso, para el técnico holandés, hablar del futuro en este momento resulta "complicado" y ya solo piensa en preparar al equipo lo mejor posible para afrontar los próximos dos partidos de LaLiga Santander "y para la próxima temporada", precisó.