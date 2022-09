Manolo Oliveros: "El Barça duerme líder, la colocación de las banderas marca la diferencia"

El Barcelona se ha colocado este sábado al frente de la clasificación de forma momentánea, a la espera de lo que suceda el domingo en el derbi madrileño, tras golear al colista, el Elche, por 3-0 en un Camp Nou que ha presentado la mejor entrada de la temporada.

Tras este partido, el narrador del Barça en Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, ha querido valorar en Tiempo de Análisis la quinta victoria seguida en Liga de los de Xavi Hernández.

"Duerme líder. El Barça ha sumado tres puntos frente al Elche y, a la espera de lo que pase el domingo en el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, de momento ha sumado tres puntos y es líder de LaLiga. Y también tiene como líder al pichichi, a Lewandowski. Y no es gratuito pero las banderas que tenemos siempre aquí en el estadio pues, naturalmente, las primeras son Madrid y Barça y las últimas Cádiz y Elche. Me lo comentaba Minguella en la retransmisión de Tiempo de Juego, hay muchísima diferencia entre los puntos que tienen los primeros y no los últimos, sino el penúltimo, el antepenúltimo... En definitiva, hay mucha diferencia de fútbol entre los que tienen más presupuesto, como el Barça, y el Elche. El otro día por ejemplo el Barça metió cuatro goles al Cádiz, hoy ha metido tres al Elche, ha podido marcar más goles... Doblete de Lewandowski, gol también de Memphis Depay, se ha quejado el Elche porque en la primera parte seguramente podía haber visto la cartulina roja Kessié, o dos amarillas, no siendo así pero no tiene ninguna excusa el Elche. Muy superior ha sido el Barcelona, que en la segunda parte, Xavi, ha dado minutos, que los necesitaba, a Ansu Fati. El Barça líder, de momento jugando bien y marcando goles el polaco Lewandowski".

El Barcelona vuelve a dormir como líder dos años después

Más de dos años después, el Barcelona volvió a dormir en lo más alto de la clasificación, después de la cómoda victoria ante el Elche (3-0), de nuevo con Robert Lewandowski (dos goles) como estilete y ante un rival que pagó la expulsión de Gonzalo Verdú al cuarto de hora. No necesitó el equipo de XaviHernández su mejor versión, porque el plan de Francisco (5-4-1) se vino abajo cuando se quedó con diez hombres.

El Barcelona amasó el partido, amansó al rival y se llevó la victoria con más facilidad de lo que se vio en la primera media hora. Y es que la diferencia es Lewandowski, autor de ocho goles en los primeros seis partidos de LaLiga, once en total con los tres anotados en la Champions. El polaco aparece en el área como un prestigitador, regala goles y espacios, hasta ahora se muestra imparable.

Suena 'a capella' y desde el gol sur: "Rooobert Lewandowsskiii" a ritmo de "Los Picapiedra". El nueve del Barça sonríe, choca los nudillos de las manos y lo celebra, una , dos... Él es la imagen de este Barça, capaz de anotar tras un magnífico remate, por posición en el campo o incluso por intuición.

Y eso que hoy al Barça le costó entrar en materia. El Elche trabó el partido y a los azulgrana les faltaba fluidez. Con de Jong y Pedri en la manija, los cinco cambios introducidos por Xavi respecto al partido en Múnich no tenían claridad por la densidad defensiva de los ilicitanos y la falta de velocidad en la circulación de los locales.

Solo Ousmane Dembélé, que la pasada madrugada fue padre, aparecía por la derecha para darle profundidad a su equipo. El partido se rompió en una acción de Frenkie de Jong, que habilitó a Lewandowski. GonzaloVerdú agarró al polaco y fue expulsado. A partir de ese momento (min. 14), el plan del Elche se vino abajo y el Barcelona empezó a llegar. Con paciencia, pero sin pausa. Dembélé (20 y 25), De Jong (23 y 26) y Memphis (24) estuvieron cerca del gol, pero Edgar Badia se convirtió en el mejor de los suyos.

Por aquel entonces, la única posibilidad que veía el Elche de entrar en el partido pasaba por la expulsión de Frank Kessié, que tenía una amarilla y rozó la segunda, pero no se produjo.

El Barça abrió la lata en el 34, en una acción colectiva que finalizó Lewandowski en el segundo palo tras una asistencia de Balde (min. 34), siete minutos después, Memphis Depay, en una jugada de boya, controló de espaldas, se cambió el balón de pie y marcó el 2-0 para certificar el triunfo. Antes del final del primer tiempo, aun Pedri anotó un tanto, anulado por fuera de juego. El 3-0 fue de nuevo obra de Lewandowski, tras recoger un rechace en el área tras una jugada de Dembélé, que no cerró Memphis en el minuto 48.

A media hora del final, Bellerín, Raphinha y Ansu entraron en juego; Lewandowski aun pudo anotar algún tanto más, antes de ser sustituido por Ferran Torres, pero EdgarBadia volvió a exhibir su clase. La victoria permite al Barcelona sumar su quinta victoria en seis partidos y encaramarse en el liderato de LaLiga, a expensas del derbi madrileño de mañana domingo. Desde que los azulgrana no lideraban el campeonato han pasado 27 meses.

Gumbau: "Estamos al límite, pero hay que tragar y callar"



El jugador del Elche Gerard Gumbau explicó que están “al límite, pero hay que tragar y callar”, tras perder por 3-0 ante el Barcelona en la sexta jornada de LaLiga Santander y quedarse con un jugador menos en el minuto 14 por la expulsión de Gonzalo Verdú.

“¿Cómo vamos a hacer más tiros a puerta de los que hemos hecho si nos expulsan a un jugador tan pronto en el Camp Nou?. Protestamos una expulsión de Kessié, pero nada”, añadió el futbolista en declaraciones a DAZN.

?? Las quejas del Elche tras el arbitraje del Camp Nou:



??Pere Milla: "No entiendo nada"



De todas maneras, Gumbau dijo que está “orgulloso” de sus compañeros porque el Barcelona "tiene una de las mejores plantillas del mundo y con uno menos es prácticamente imposible conseguir nada aquí”.

Francisco: "Ha habido una segunda amarilla a Kessie muy clara"



El entrenador del Elche, Francisco Javier Rodríguez ‘Francisco’, consideró que “hubo una segunda tarjeta amarilla muy clara a Kessie” después de perder por 3-0 ante el Barcelona en la sexta jornada de Liga jugando el equipo ilicitano con un futbolista menos desde el minuto 14 por la expulsión de Gonzalo Verdú.

“Puede que nuestra expulsión lo sea. Pero ha habido una acción de segunda amarilla o roja a Kessie por un manotazo y eso me ha hecho perder los papeles con el linier porque consideraba que estábamos siendo perjudicados”, añadió sobre este asunto Francisco, que fue expulsado por este motivo.

De todas maneras, no tuvo ningún problema en pedir disculpas: “Es culpa mía por dirigirme a él porque no debo hacerlo. Y no tengo ningún problema en pedirle perdón”. Respecto a la situación del Elche, que suma 1 punto de 18 posibles, quiso ver la parte positiva: “Yo soy optimista. Noto la confianza de todo el mundo. No me preocupa en absoluto mi futuro. Mientras mis jugadores sigan creyendo en nosotros, no vamos a bajar los brazos”.