- ESCUCHA EN DIRECTO EL BARCELONA - ELCHE EN TIEMPO DE JUEGO













1' - ¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL CAMP NOU! Pone la pelota en juego el Barça que viste de azulgrana en el día de hoy ante un Elche de blanco.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Ansu Fati no es titular en el partido de esta tarde. El futbolista se quedó fuera de la última convocatoria de Luis Enrique para los dos partidos precendente al comienzo del Mundial. Según ha informado Helena Condis, el futbolista esperaba estar en la lista y su familia, de hecho, ya habían comprado los billetes para viajar a ver el segundo partido ante Portugal.





Informa Helena Condis: Ousmane Dembélé ha sido padre esta madrugada y, pese a haber dormido poco tras haber pasado toda la noche en el hospital, ha pedido ser titular en el partido.

- Once del Barcelona: Xavi introduce a De Jong, Kessie y Memphis en un once donde no están Busquets, Gavi ni Raphinha.

- Once del Elche: El colista saldrá en el Spotify Camp Nou con cinco defensas.