Manolo Oliveros: "Ansu Fati ha sido el gran protagonista en la segunda parte"

Manolo Oliveros, narrador de ‘Tiempo de Juego’, analiza la victoria delBarcelonaen la segunda jornada de LaLiga Santander en 'Tiempo de Análisis'. Los azulgranas consiguieron su primer triunfo de la temporada con una goleada en casa de la Real Sociedad, que nada pudo hacer ante las grandes actuaciones de Lewandowski, que hizo doblete, y Ansu Fati, que dio una asistencia y marcó el último tanto del partido.

"Ansu Fati ha sido el gran protagonista en la segunda parte. Ya me lo decía Guillén del cuerpo técnico del Barcelona: 'No solamente hay que contar los once que salen de entrada a jugar'. La plantilla es muy amplia y hay que contar con todo el mundo, con los 25 o más que tenga Xavi Hernández a su disposición".

El Barça golea a la Real Sociedad gracias a Lewandowski y Ansu Fati El Barcelona ganó 1-4 a la Real Sociedad con tantos de Lewandowski (2), Dembélé y Ansu Fati gracias a una buena segunda parte de los azulgranas. 21 ago 2022 - 20:20

"No por el hecho de ser titular vas a jugar mejor. El Barça jugó mejor en la segunda parte contra el Rayo y hoy también aquí en Anoeta ha jugado mejor en la segunda mitad, sobre todo con las entradas de Raphinha y Ansu Fati.Ansu Fati ha hecho una 'frivolite', un pase de tacón a Dembélé para hacer el 1-2 en el marcador y abrir la lata en la segunda mitad".

"En la primera parte Ter Stegen ha sido el mejor en el Barcelona, pero en la segunda mitad con Ansu Fati, Raphina, Dembele, Lewandoweski, para qué hace falta algo másComo decia Johan Cruy con el Dream Team, 'si nos marcan dos o tres, nosotros marcamos cuatro o cinco al final y ganamos el partido'. Hoy el Barcelona ha tenido delantero y ha ganado uno cuatro a la Real Sociedad y ha conseguido lo que no consiguió en casa frente al Rayo".





Xavi Hernández: "Me molesta no haber tenido a Koundé

El entrenador del F.C. Barcelona, Xavi Hernández, se mostró muy satisfecho con el juego de su equipo en la amplia victoria ante la Real Sociedad en la que, a su juicio, Ansu Fati y Robert Lewandowski demostraron que "son capaces de marcar diferencias".El técnico catalán también se pronunció sobre los problemas que está teniendo el club para inscribir jugadores al no poder dar salida a algunas nombres importantes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una cuestión que preocupa a un técnico blaugrana que además echó de menos al exsevilista Koundé. "No me molesta que haya jugadores que no quieran salir pero es la situación que tenemos. Cada uno mira por su futuro pero lo que sí me molesta es no haber podido tener a Koundé que está entrenando muy bien", lamentó el preparador del F.C. Barcelona.





Pedri: "Lewandowski parece que tenga 20 años"

Pedro González 'Pedri' aseguró el día del 34 cumpleaños de Robert Lewandowski, que celebró el delantero polaco con un doblete en el Reale Arena, que "parece que tenga 20 años", resaltando más allá de sus goles el "trabajo para el equipo"."Aunque tenga 34 años parece que tenga 20. Es una locura, los goles que marca y sobre todo cómo trabaja para el equipo, que nos ayuda muchísimo", valoró en Movistar.

Pedri destacó la importancia de golear a la Real Sociedad tras el empate en el inicio de LaLiga. "Era un partido muy importante por el empate del otro día en casa, un partido que no deberíamos haber empatado. Veníamos con muchas ganas de ganar y lo hemos conseguido". "El equipo ha estado bien, hemos hecho un buen partido. La Real con balón te puede hacer mucho daño y en varias fases se lo hemos podido quitar, nos gusta tenerlo y ha decantado el partido", analizó.

El sistema con tres centrales, defendió Pedri que ya lo utilizaban hace un año. "Con Koeman lo usábamos y nos iba bastante bien. Es un sistema para tener balón y presionar arriba como nos pide el mister".