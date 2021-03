Manolo Oliveros: "Ya no solo marca la diferencia Messi, el Barça está en LaLiga, bien por Koeman"

Manolo Oliveros, el narrador del Fútbol Club Barcelona en Tiempo de Juego, comenta en Tiempo de Análisis la victoria del FC Barcelona sobre Osasuna (0-2) en El Sadar que le coloca a dos puntos del Atlético de Madrid con un partido más.

"Cae la noche hoy aquí en Pampona y el Barça ha ganado tres puntos tremendos, preciosos. A la espera de lo que hagan mañana el Atlético de Madrid y el Real Madrid, qué más da. Si gana el Atlético pus bueno dejas atrás al Madrid, si empata bueno no está mal. La realidad es esta, el Barça tiene 56 puntos y está en LaLiga a falta de muchísimas jornadas y lo que es mejor está con una sensación de espíritu de equipo, de colectivo, de que cambia el dibujo Ronald Koeman con tres defensores y lo mantiene porque está muy serio. No marca solo Messi la deferencia, otros también. Ter Stegen sigue siendo un héroe y los nuevos como Ilaix Moriba. En los tres últimos partidos marca Piqué, marca Dembelé, marca Braithwaite, marca Jordi Alba, marca Ilaix Moriba el chaval de 18 años. No marca Messi, pero el Barça es un colectivo. Muy bien por los nuevos, por los brotes verdes, muy bien por Ronald Koeman. Ahora con nuevo presidente. El próximo miércoles estaremos en Tiempo de Juego en París en el Parque de los Príncipes, el Barça debe dar una buenísima imagen, después que pase lo que Dios quiera".

El FC Barcelona cumplió (0-2) ante Osasuna este sábado en la jornada 26 de LaLiga Santander, la cual trae el domingo un duelo directo por el liderato entre Atlético y Real Madrid, derbi que verán los azulgrana con los deberes hechos gracias a un gol de Jordi Alba sentenciado por Ilaix Moriba, sin resaca copera en El Sadar.

Los de Ronald Koeman no fallaron en la exigencia de sumar de tres en tres en la competición doméstica, para verse a tiro de la cabeza con 56 puntos, por los 58 del líder rojiblanco, con dos encuentros más. Tras la remontada agónica pero llena de euforia ante el Sevilla para estar en la final de Copa, el Barça doblegó a un Osasuna que no se rindió, buena muestra de su apuesta por la permanencia.

No hubo resaca pero tampoco fue un ciclón el cuadro catalán. Koeman no movió su once tipo, con Griezmann por Dembélé, sin derroches de energía pero sabedor de que no pueden fallar si quieren pelear la Liga. Osasuna mordió pero no mojó ante Ter Stegen y quiso presionar de inicio. El partido arrancó abierto, con Calleri aguantando bien el balón para dar opciones a los locales.

Así la tuvo Kike Barja, que obligó al paradón de Ter Stegen en la primera gran ocasión en El Sadar. Messi se esmeró en la maquinaria culé y también como punta. El argentino llevó el susto al cuerpo de los 'rojillos' con un mano a mano ante Herrera que, si no es fuera de juego, hubiera terminado con el meta expulsado. A la media hora, el '10' encontró a su socio Alba y el lateral fusiló el 0-1.

Ilaix, con MessiLaLiga

Rubén García tuvo la respuesta local, después de un tremendo control, pero su remate fue al muñeco. Ter Stegen salvó de nuevo a los de Koeman, en un choque demasiado abierto para lo que se jugaba el Barça. Tras el descanso, el conjunto visitante quiso atar más en corto el partido, mandar más, y lo logró con el trabajo que exigió la entrada de Dembélé y la posesión con Pedri.

El francés se asoció con Messi, quien tuvo una buena en la reanudación, y metió atrás a los Jagoba Arrasate. El Barça vivió más cómodo el segundo tiempo hasta que volvió a aparecer Calleri, con un remate que se fue por muy poco. Fue el último servicio del ariete, sustituido al igual que Rubén García. Sin sus dos mejores hombres, el cuadro local no llegó igual a la meta rival.

Adrián y Budimir apenas generaron peligro y en el minuto 83, el joven Ilaix Moriba, con mucha calidad en la frontal en su primer gol culé, rubricó la octava victoria a domicilio del Barça para pensar ya en un resultado favorable en el derbi de la capital y en las elecciones a la presidencia azulgrana. La próxima cita también es gorda, el reto el miércoles de remontar el 1-4 en Champions al PSG.

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, señaló en rueda de prensa tras la victoria cosechada en Pamplona por 0-2 que “hay Liga hasta final de temporada” gracias al resultado obtenido en El Sadar que coloca a los culés a dos puntos del liderato. El técnico holandés dijo que el cambio de Dembelé por Umtiti en el descanso fue con la idea de ganar “más control del partido” tras una reñida primera mitad.

Sobre el debut goleador de Ilaix Moriba, su entrenador opinó que ayudó a su equipo a ganar “un partido complicado” dando un “extra” al Barcelona. “Con balón está bien, físicamente es fuerte y está ganando terreno para estar más con el primer equipo”, explicó sobre el joven guineano. “Cualquier resultado es bueno para nosotros”, respondió por último al ser preguntado sobre el derbi madrileño que Atlético y Real Madrid disputarán mañana.