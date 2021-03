Manolo Lama: "Luis Enrique no puede hacer probaturas cuando nos estamos jugando ir Catar; es un bajonazo"

Manolo Lama, narrador de la Selección española en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' del empate de España ante Grecia en el primera partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

"Qué noche más triste para el fútbol español porque uno que tiene esperanzas de ir a un Mundial y comienza de la manera que lo hemos hecho en Granada, te pega bajonazo. El resultado no es justo, pero tampoco es injusto. Una selección que tira tres veces a portería, frente a una Grecia que es muy mediocre, muy justita, no tiene ningún pase. Luis Enrique, que cada dia le gusta inventar más, ha demostado que está cociendo a la seleccion pero no puede cocer al equipo un partido sí y otro, también. Hay que conseguir un once fijo. De los últimos cinco partidos, España solo ha ganado uno. Luis Enrique sigue haciendo probaturas y no puede hacerlas cuando nos estamos jugando estar en Catar. Hoy España ha sido un equipo falto de fútbol, de ideas, un equipo plano, horizontal y sin salida; solo la entrada de Bryan Gil nos ha dado un poco de chispa y desborde en banda izquierda. Así, tenemos bajonazo para la Eurocopa, esperamos arreglarlo el domingo en Georgia".

Pinchazo de España ante Grecia

Cuatro meses después, el vendaval de fútbol con el que España vapuleó a Alemania para acceder a la fase final de la Liga de Naciones se convirtió en juego previsible y con poca llegada, para iniciar con un tropiezo inesperado el camino a Catar 2022, cediendo un empate en el Nuevo Los Cármenes ante Grecia en un choque marcado por la decisión de un extraño penalti. Sintió ventaja en la disputa Íñigo Martínez, convencido de que el riesgo era menor. Llegaba antes que el rival para despejar el esférico en un partido sin peligro alguno para la portería defendida por Unai Simón. La inercia provocó que golpease al rival y la inesperada decisión del italiano Marco Guida. El penalti fue un castigo a la falta de soluciones futbolísticas de España en una mala noche. Del espectáculo máximo para cerrar el 2020, a la incertidumbre en la primera aparición de 2021.

Un fogonazo repleto de calidad había cambiado el rumbo de un partido al que Grecia inyectó anestesia para modificar la identidad de la España de Luis Enrique. Un segundo para pensar a Koke le costó caro al conjunto heleno. Balón picado al espacio y la aparición de una figura necesaria si se quieren rememorar tiempos de éxitos recientes, la de un matador. La primera aparición de Morata tardó 33 minutos en llegar, pero fue letal. Control de pecho y remate de zurda arriba sin dejar caer el balón. El problema parecía resuelto.

Morata marca el 1-0 ante Grecia (EFE)

El dominio no fue sinónimo de buen fútbol porque España se atascó tras un buen inicio. No se cumplía el minuto dos cuando Dani Olmo cabeceaba sin precisión, encontrándose el balón, al centro desde el costado derecho. Y antes del cuarto de hora Koke perdonaba una doble ocasión, sin poder superar el muro defensivo con sus disparos desde el punto de penalti. No hubo continuidad al juego y a Luis Enrique no le gustaba la parsimonia de su equipo. Se hizo previsible el juego, sin desbordar por los costados, con posesión estéril. Ni un uno contra uno de Ferrán ni Olmo, que despertaba a todos con una acción individual. Su latigazo lo repelió el larguero un minuto antes de que Koke inventase la acción del gol.

Cuando parecía que Grecia no marcaría ni en dos días de partido, con Marcos Llorente exhibiendo físico para frenar cualquier intento de contragolpe, llegó una decisión del colegiado que cambió el rumbo. Solo a balón parado o por un despiste podía encajar un gol la selección española. Iñigo Martínez, que había sustituido al descanso a Ramos, se lanzó a despejar el balón dentro de su área y con la inercia, tras golpear el esférico, impactó en la tibia de Masouras. El penalti lo transformó Bakasetas. Aparecía un nuevo escenario, con España obligada a generar más. Y Luis Enrique recurrió al descaro de los más jóvenes. Hizo debutar a Pedri, con 18 años, y confío en Brian Gil, de 20. El dibujo del partido impidió tener continuidad a la calidad en la asociación de Pedri. Bryan dio el desborde que faltaba, encarando desde el primer balón que tocó, generando desequilibrio pero falto de precisión en el momento clave del pase.

La selección española protesta por el penalti pitado en contra (EFE)

Faltó ese acierto en los últimos metros. En un testarazo de Morata, en la decisión de Gayá de asistir antes que chutar en la mejor ocasión, sin que Oyarzabal llegase al remate. Lo cierto es que Vlachodimos, portero griego, no fue exigido. A España le faltó imaginación y fe. Y Grecia celebró el empate como una gesta en casa del grande. Una selección española que pasó del éxtasis a la duda.

Luis Enrique: "No esperábamos este resultado"

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, reconoció que no esperaban este resultado ante Grecia (1-1) en el arranque de la fase de clasificación para el Mundial de 2022 y lamentó no haber tenido "ni la frescura, ni la finura" para jugar contra un equipo como el heleno.

"¿Decepción? Catalogarlo como os apetezca, no esperábamos este resultado, no lo merecemos, merecíamos ganar por un gol, el resultado justo que campeaba en el marcador antes de que ellos marcaran. Para mí no es decepción. Lo que sí es cierto es que no hemos estado a la altura de este tipo de partidos para solventar las complicaciones", analizó.

��️ @LUISENRIQUE21 : "Evidentemente es un resultado que no esperaba. No hemos generado el flujo de ocasiones para poder hacerles más goles".



➡️ "Hemos estado a un nivel alto de presión. Mi trabajo es intentar ayudar a los jugadores".#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/4Uwck7GNFu — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 25, 2021

"No hemos hemos generado ni el flujo de ocasiones, ni tuviumos la finura necesaria para hacer más goles a un equipo tan físico como Grecia... pero en todo lo que respecta al equipo, presión, trabajo y todo los que les pido, tuvimos un nivel alto. Hemos generado bastante menos de lo que me esperaba, pero ese es mi trabajo, hay que mejorarlo y seguir ayudando a los jugadores", indicó el técnico asturiano.

Preguntado por la estadística que dice que España sólo ha ganado uno de los últimos cinco partidos, Luis Enrique se mostró molesto. "Ni me dice nada, ni me preocupa. Estas estadísticas tan ventajistas me dan completamente igual. Ante un rival tan replegado nos ha faltado generar más ocasiones", incidió. "Cuando ha pocos espacios hay que estar inspirado y en eso no hemos estado al nivel", agregó.

Sergio Ramos: cambio pactado con Luis Enrique

En otras cuestiones, Sergio Ramos fue sustituido al descanso estando "perfectamente". "Venía de no jugar con su club y hemos decidido -de antemano- que jugara solo la primera parte y así está disponible para los siguientes compromisos", comentó.

Respecto a los debutantes, Luis Enrique tuvo buenas palabras sobre Pedri y Bryan Gil. "Ya habéis visto lo que aporta Bryan, sale y desequilibra en acciones individuales y el desborde es un bien preciado en el fútbol actual. Ha estado muy bien. Y Pedri ha tenido la suerte de recibir un marcaje al hombre nada más salir", dijo.

Por último, el seleccionador nacional, fiel a sus estilo de no criticar a los árbitros, no quiso valorar el gol de los griegos, que llegó con un penalti polémico. "A mí también me gustaría (conocer los motivos del penalti) pero no tengo por costumbre comentar polémicas, cada uno que lo juzgue como vea y yo respeto las opiniones de todos", finalizó.